17 Ağu 2022 - 16:08
Gönül Dağı İzleyicisine Bomba Müjde! Fragman Yayınlandı; 3. Sezon İçin Çalışmalar Başladı! Yeni Oyuncular Basına Sızdı!
TRT'nin Anadolu'yu buram buram yansıttığı kalplere dokunan dizisi Gönül Dağı 3. sezonuna hazırlanıyor. Eylül ayında başlayacak olan yeni sezonda yayınlanan fragman ve çok özel detaylar haberimizde...
TRT'nin Anadolu'yu buram buram yansıttığı kalplere dokunan dizisi Gönül Dağı 3. sezonuna hazırlanıyor. Eylül ayında başlayacak olan yeni sezonda yayınlanan fragman herkesi şoka uğrattı. Dizinin yeni bölümlerinde aynı oyuncuların yer alacağı da basına sızmış oldu.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
# gönül dağı youtube, gönül dağı kesintisiz izle, gönül dağı izle, gönül dağı, gönül dağı canlı izle, gönül dağı son bölüm izle, gönül dağı kesintisiz son bölüm, gönül dağı kesintisiz youtube izle, gönül dağı canlı yayın izle, gönül dağı hangi kanalda, gönül dağı canlı, gönül dağı kesintisiz tam izle, gönül dağı son bölüm izle youtube, gönül dağı 3. sezon
17 Ağu 2022 - 16:08 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.