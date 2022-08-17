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17 Ağu 2022 - 16:08

Gönül Dağı İzleyicisine Bomba Müjde! Fragman Yayınlandı; 3. Sezon İçin Çalışmalar Başladı! Yeni Oyuncular Basına Sızdı!

TRT'nin Anadolu'yu buram buram yansıttığı kalplere dokunan dizisi Gönül Dağı 3. sezonuna hazırlanıyor. Eylül ayında başlayacak olan yeni sezonda yayınlanan fragman ve çok özel detaylar haberimizde...