Yıldız Tilbe’den Olay Yaratan Hamle! Hayranı Sosyal Medyada Paylaşınca Ortalık Karıştı! Arabasının İçinde…

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya hesabını çok sık kullanmıyor. Yalnızca çıktığı konserlerde sunduğu performansla gündeme gelen Tilbe'nin son günlerde viral olan videosu etrafta çok konuşuluyor. Trafikte giderken hayranları tarafından arabasında görüntülenen Yıldız Tilbe eğlenceli halleri ile dikkat çekti.

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