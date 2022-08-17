Yıldız Tilbe’den Olay Yaratan Hamle! Hayranı Sosyal Medyada Paylaşınca Ortalık Karıştı! Arabasının İçinde…
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya hesabını çok sık kullanmıyor. Yalnızca çıktığı konserlerde sunduğu performansla gündeme gelen Tilbe'nin son günlerde viral olan videosu etrafta çok konuşuluyor. Bakın trafikte yakalanan ve herkesi şaşırtan görüntüleri neler? İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya hesabını çok sık kullanmıyor. Yalnızca çıktığı konserlerde sunduğu performansla gündeme gelen Tilbe'nin son günlerde viral olan videosu etrafta çok konuşuluyor. Trafikte giderken hayranları tarafından arabasında görüntülenen Yıldız Tilbe eğlenceli halleri ile dikkat çekti.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
17 Ağu 2022 - 16:08 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.