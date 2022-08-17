Masterchef Yarışmasından Akılları Bozan 34. İfşa! Önlüğün Sahibi Yayınlanmadan Sızdırıldı; Twitter, Instagram Ayağa Kalktı! Acun Medya’nın Eli Kolu Bağlandı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Masterchef yarışmacıları ana kadroda yerini almak için kıyasıya mücadele etmişti. Meksika’nın çok acılı bir yemeğini yaparak şeflere tattıran yarışmacılardan sadece 6 kişi bir üst tura çıkmıştı. Yoğurtla en yaratıcı yemekleri yapmaya çalışan yarışmacılardan Dilan ise şeflere en iyi tabağı sunmuş ve ana kadroda yerini almıştı. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde ise bir isim daha kadroya girecekti. Peki, ifşalara göre o isim kim oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!