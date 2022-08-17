Masterchef Yarışmasından Akılları Bozan 34. İfşa! Önlüğün Sahibi Yayınlanmadan Sızdırıldı; Twitter, Instagram Ayağa Kalktı! Acun Medya’nın Eli Kolu Bağlandı…
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni Masterchef yarışmasında milyonların aklını bozan bir ifşa daha yaşandı! Yayınlanan 34. ifşanın sonunda; 15. önlüğün sahibi ortaya çıkmış oldu! Twitter ve Instagram’ı ayağa kaldıran bu durum; Acun Medya’nın elini ayağını bağlamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Masterchef yarışmacıları ana kadroda yerini almak için kıyasıya mücadele etmişti. Meksika’nın çok acılı bir yemeğini yaparak şeflere tattıran yarışmacılardan sadece 6 kişi bir üst tura çıkmıştı. Yoğurtla en yaratıcı yemekleri yapmaya çalışan yarışmacılardan Dilan ise şeflere en iyi tabağı sunmuş ve ana kadroda yerini almıştı. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde ise bir isim daha kadroya girecekti. Peki, ifşalara göre o isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.