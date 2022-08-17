17 Ağu 2022 - 16:08
Müge Anlı Hakkında Bomba İddia! Eşi İstedi, O Yaptırdı; Böylesi Daha Önce Ne Duyuldu, Ne Görüldü! Meğer Aşk İnsana Neler Yaptırıyormuş…
ATV ekranlarında sevilerek takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yakında yeni sezonuna başlıyor. 15. sezonu ile sevdikleri ile yeniden ekranlarda bir araya gelecek olan Müge Anlı ile ilgili son detaylar...
ATV ekranlarında sevilerek takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yakında yeni sezonuna başlıyor. 15. sezonu ile sevdikleri ile yeniden ekranlarda bir araya gelecek olan Müge Anlı'nın hayatına dair bomba bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezon öncesinde ortaya atılan bu iddianın gerçekliği tartışılıyor.
17 Ağu 2022 - 16:08 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.