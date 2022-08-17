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17 Ağu 2022 - 16:08

Müge Anlı Hakkında Bomba İddia! Eşi İstedi, O Yaptırdı; Böylesi Daha Önce Ne Duyuldu, Ne Görüldü! Meğer Aşk İnsana Neler Yaptırıyormuş…

ATV ekranlarında sevilerek takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yakında yeni sezonuna başlıyor. 15. sezonu ile sevdikleri ile yeniden ekranlarda bir araya gelecek olan Müge Anlı ile ilgili son detaylar...