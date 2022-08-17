Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeği Göründü! 4 Aylık Hamile Fahriye Evcen Bikinisiyle Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Kraliçe!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeği sonunda göründü! 4 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in bikinisiyle teknede vermiş olduğu pozlar resmen ortalığı kasıp kavurdu! Hayranlarından “Kraliçe” yorumlarını alan Fahriye Evcen, tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Fahriye Evcen, sevenlerinin karşısına yıllar sonra Akça Hatun karakteriyle çıkmıştı. İlk çocuğu Karan’ın doğumundan sonra uzun bir süre anneliğin tadını çıkaran Fahriye Evcen, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Diziden bir anda ayrılan Fahriye Evcen’in çok geçmeden ikinci çocuğa hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, güzel oyuncu Fahriye Evcen’in hamilelik pozları nasıl?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.