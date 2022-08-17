Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Ağu 2022 - 16:09

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in Bebeği Göründü! 4 Aylık Hamile Fahriye Evcen Bikinisiyle Teknede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Kraliçe!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeği sonunda göründü! 4 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in bikinisiyle teknede vermiş olduğu pozlar resmen ortalığı kasıp kavurdu! Hayranlarından “Kraliçe” yorumlarını alan Fahriye Evcen, tüm dikkatleri üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…