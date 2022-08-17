Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Bikinili Pozları Alev Alev Yaktı! “Nesin Kızım Sen! Yürüyen Fizik Falan Mı?” Saklamaya Çalıştı Ama…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasına ilk kez 2020 yılında katılan Aycan Yanaç, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Survivor 2020 yarışmasında yarım kalan hayallerini tamamlamak adına 2022 yılında bir kez daha yarışmaya katılan Aycan Yanaç, yaşamış olduğu olumsuz durumdan sonra çekilme kararı almıştı. Hayatına kaldığı yerden devam eden Aycan Yanaç’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kesti! İşe merak edilen tüm detaylar…

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