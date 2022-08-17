Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Bikinili Pozları Alev Alev Yaktı! “Nesin Kızım Sen! Yürüyen Fizik Falan Mı?” Saklamaya Çalıştı Ama…
Survivor yarışması sayesinde ününe ün katan Aycan Yanaç’ın tatil pozları akılları başlardan aldı götürdü! Kısa bir süre önce göğüslerine silikon yaptırdığı iddia edilen Aycan Yanaç’ın yeni göğüsleriyle vermiş olduğu bikinili pozlar alev alev yaktı! İşte hayranlarından “Nesin kızım sen! Yürüyen fizik falan mı?” yorumlarını alan Aycan Yanaç’ın çok konuşulan pozları…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasına ilk kez 2020 yılında katılan Aycan Yanaç, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Survivor 2020 yarışmasında yarım kalan hayallerini tamamlamak adına 2022 yılında bir kez daha yarışmaya katılan Aycan Yanaç, yaşamış olduğu olumsuz durumdan sonra çekilme kararı almıştı. Hayatına kaldığı yerden devam eden Aycan Yanaç’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise nefesleri kesti! İşe merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.