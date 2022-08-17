Fenerbahçe Avrupa Ligi Arenasında 2. Ön Eleme Maçında Austria Wien İle Karşılaşıyor! Fenerbahçe- Austria Wien Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Saat Kaçta Başlayacak? Muhtemel 11’ler Neler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar…

Ülkemizin en önemli ve en güçlü camialarından biri olan Fenerbahçe, futbol takımı prestijli UEFA Avrupa Ligi gruplarına kama mücadelesini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 3. Ön eleme maçlarında Çekya takımı Slovacko’yu 3-0 ve 1-1’lik skorlar ile elemeyi başaran Fenerbahçe Avusturya’nın Austria Wien takımı ile eşleşti. Fenerbahçe oynanacak iki aşamalı eleme maçlarından galip ayrılması halinde UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara katılma hakkı kazanacak.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe bu yıl lige şampiyonluk hedefiyle başlamış ancak ligin ilk haftasında Spor Lige ilk kez yükselen Ümraniyespor ile evinde 3-3 berabere kalmıştı. Alınan beraberlikten camia memnun olmazken 2. Hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşana Fenerbahçe 6-0’lık net bir skor ile galip ayrılmış ve şampiyonluk umutları yenilenmişti. Alınan galibiyetin ardından gözler Austria Wien maçına yöneltildi. İşte Fenerbahçe-Austria Wien maçı ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…