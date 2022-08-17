ŞOK Market’ten İnanılmaz Hamle! Resmen Meydan Okuyor! Cif, Pril, Fairy Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Tüm Temizlik Ürünlerinde Görenlerin Ağzını Açık Bırakacak İndirimler!
Ülkemizdeki en popüler market zincirlerinden biri olan Şok market yine zirveye oynamaya devam ediyor. Satışa sunduğu kaliteli onlarca üründe dev indirimler gerçekleştiren Şok market bu indirimlere bir yenisini daha ekledi ve dev temizlik ürünü kampanyasını başlattı. İşte Şok marketteki indirimli temizlik ürünleri ve fiyat listesi.
Son zamanda market ürünlerinde yaşanan fiyat artışları hayli yüksek seviyelere çıkarken bu ürünlerin başında ise temizlik ürünleri gelmekte. Fiyatları günden güne zamlanan bu ürünlerin uygun fiyatlı satışlarının gerçekleştirildiği yerler ise araştırma konusu. Halkın gündeminde olan bu soruna ise Şok market çare olmaya geliyor. Temizlik ürünlerinde dev indirim yayınlayan Şok marketin kampanya listesi ise şu şekilde.
Cif Krem Amonyaklı 750 ml: 25,50 TL
Pril Bulaşık Sıvısı 750 ml: 22,25 TL
Fairy Losyon 750 ml: 22,95 TL
Mintax Ultra Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml: 15,95 TL
Fairy Bulaşık Deterjanı Limon Kokulu 750 ml: 25,95 TL
Pril Klasik Limon Bulaşık Sıvısı 4 kg: 72,90 TL
Mintax Bulaşık Deterjanı 4 kg: 42,50 TL
Mintax Oluklu Sünger 5’li 7,50 TL
Mintax Ovma Topu 4’lü 9,75 TL
Mintax Comfort Sünger Oluklu 2’li: 9,75 TL
Mintax Temizlik Bezi 5’li: 10,50 TL
Mintax Mikrofiber Cam Bezi 2’li: 11,75 TL
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17 Ağu 2022 - 16:56 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.