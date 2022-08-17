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17 Ağu 2022 - 16:56

ŞOK Market’ten İnanılmaz Hamle! Resmen Meydan Okuyor! Cif, Pril, Fairy Fiyatları Resmen Yarıya İndi! Tüm Temizlik Ürünlerinde Görenlerin Ağzını Açık Bırakacak İndirimler!

Ülkemizdeki en popüler market zincirlerinden biri olan Şok market yine zirveye oynamaya devam ediyor. Satışa sunduğu kaliteli onlarca üründe dev indirimler gerçekleştiren Şok market bu indirimlere bir yenisini daha ekledi ve dev temizlik ürünü kampanyasını başlattı. İşte Şok marketteki indirimli temizlik ürünleri ve fiyat listesi.