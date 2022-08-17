Kısmetse Olur’un Gelini Cansel Çördük Daracık Bikinisiyle Yine Yaptı Yapacağını! “Abla Her Şeyin Zaten Ortada! Giyinmene Gerek Yoktu!” Kırmızılar İçerisinde Yürek Hoplattı…

Kısmetse Olur programında Eser West’le aşk yaşayan Cansel Çördük, programdaki duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Eser West’le Kısmetse Olur programından sonra da aşk yaşamaya devam eden Cansel Çördük, milyonları kendisine bağlamıştı. “Kraliçe” olarak anılan Cansel Çördük’ün Eser West’i aldattığına dair iddialar ortaya çıkınca ağızlar açık kalmıştı. Yıllardır Amerika’da hayatını idame ettiren Cansel Çördük’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu daracık bikinili pozlar dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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