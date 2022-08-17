Kısmetse Olur’un Gelini Cansel Çördük Daracık Bikinisiyle Yine Yaptı Yapacağını! “Abla Her Şeyin Zaten Ortada! Giyinmene Gerek Yoktu!” Kırmızılar İçerisinde Yürek Hoplattı…
Yayınlandığı döneme damgasını vuran programlardan biri olan Kısmetse Olur’da gelin olarak bulunan Cansel Çördük’ün daracık bikini olay oldu! Bikinisine göğüsleri sığmayan Cansel Çördük’e “Abla zaten her şeyin ortada! Bari hiç giyinmeseydin” yorumları yapıldı! Kırmızılar içerisinde yürek hoplatan Cansel Çördük akılları başlardan aldı götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısmetse Olur programında Eser West’le aşk yaşayan Cansel Çördük, programdaki duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Eser West’le Kısmetse Olur programından sonra da aşk yaşamaya devam eden Cansel Çördük, milyonları kendisine bağlamıştı. “Kraliçe” olarak anılan Cansel Çördük’ün Eser West’i aldattığına dair iddialar ortaya çıkınca ağızlar açık kalmıştı. Yıllardır Amerika’da hayatını idame ettiren Cansel Çördük’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu daracık bikinili pozlar dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.