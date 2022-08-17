Aziz Dizisinin Efnan’ı Minicik Elbisesiyle Ayna Çatladı! Abla – Kardeş Nefesleri Öyle Bir Kestiler Ki… “Yandı Buralar Hanımefendi!” İç Çamaşırsız Halleriyle…

Başrollerinde Murat Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan ve Simay Barlas gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Aziz dizisinin son bölümü geçtiğimiz aylarda ekranlara gelmişti. Yakın zamanda yeni sezon için sete çıkacak olan Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat veren Simay Barlas’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefeslerin kesilmesine neden oldu! Abla – kardeş, aynanın karşısına geçerek gündemi sallayan Simay Barlas ve kardeşi, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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