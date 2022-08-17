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17 Ağu 2022 - 17:27

Acun Ilıcalı Masterchef Fatma Nur’u Kovdu Mu? İlk Açıklama Resmen Geldi; Kavganın Detayları Ortaya Çıktı! “Asıl Bundan Sonra Kovacaktır!”

Tv8 ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Mastercef’te bulunan Fatma Nur’un Acun Ilıcalı’yla kavga ettiği gündeme gelmişti. Fatma Nur’un yarışmadan kovulduğu, hatta Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu iddia edilmişti. İlk açıklama resmen geldi ve kavganın detayları ortaya çıkmış oldu! Sosyal medyada “Asıl şimdi bu sebepten kovulacak” yorumlarını alan Fatma Nur, ağızların açık bıraktı! Peki, Acun Ilıcalı ve yarışmacı Fatma Nur hakkında neler düşünüyorsunuz?