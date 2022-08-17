Acun Ilıcalı Masterchef Fatma Nur’u Kovdu Mu? İlk Açıklama Resmen Geldi; Kavganın Detayları Ortaya Çıktı! “Asıl Bundan Sonra Kovacaktır!”
Tv8 ekranların en sevilen yarışmalarından biri olan Mastercef’te bulunan Fatma Nur’un Acun Ilıcalı’yla kavga ettiği gündeme gelmişti. Fatma Nur’un yarışmadan kovulduğu, hatta Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu iddia edilmişti. İlk açıklama resmen geldi ve kavganın detayları ortaya çıkmış oldu! Sosyal medyada “Asıl şimdi bu sebepten kovulacak” yorumlarını alan Fatma Nur, ağızların açık bıraktı! Peki, Acun Ilıcalı ve yarışmacı Fatma Nur hakkında neler düşünüyorsunuz?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacıların kendilerini şeflere kanıtlamak ve bir an önce kadroya girmek için büyük bir çaba sarf etmişlerdi. Masterchef yarışmasının son bölümünden hemen sonra Fatma Nur’un Acun Ilıcalı’yla kavga ettiği ortaya çıkmıştı. Peki, kavganın detayları neler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.