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17 Ağu 2022 - 18:26

Hande Erçel’in Kardeşi Büstiyer İçin Ödediği Parayla Şok Etti! “Zenginliğin Bedeli Bu Olsa Gerek!” Tek Bir Şapkası Bile 250 Lira…

Hande Erçel’in güzeller güzelli kardeşi Gamze Erçel’in büstiyeri için ödediği parayla ağızlar resmen açık kaldı! 3 parçadan oluşan kombininde bulunan tek bir şapkasının bile 250 lira olduğu ortaya çıkan Gamze Erçel’e hayranları ise “Zenginliğin bedeli bu olsa gerek!” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…