Hande Erçel’in Kardeşi Büstiyer İçin Ödediği Parayla Şok Etti! “Zenginliğin Bedeli Bu Olsa Gerek!” Tek Bir Şapkası Bile 250 Lira…
Hande Erçel’in güzeller güzelli kardeşi Gamze Erçel’in büstiyeri için ödediği parayla ağızlar resmen açık kaldı! 3 parçadan oluşan kombininde bulunan tek bir şapkasının bile 250 lira olduğu ortaya çıkan Gamze Erçel’e hayranları ise “Zenginliğin bedeli bu olsa gerek!” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Hande Erçel’in ününe ün katmasıyla birlikte kardeşi Gamze Erçel’de ünlenmişti. Hande Erçel’in sarışın ve mavi gözlü hali olan Gamze Erçel, hayranlarından her paylaşımıyla tam not alıyordu. Kardeşi Hande Erçel’den daha aktif bir şekilde sosyal medya hesabını kullanan Gamze Erçel’in sevenleriyle paylaşmış olduğu kombinde giymiş olduğu büstiyerin fiyatı ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.