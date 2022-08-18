Akaryakıt Zamları Geri Alınmıştı! Benzine İndirim ve Motorine Zam Oranları Delirtti! Benzin, LPG ve Mazot Fiyatları Kaç Lira Oldu?

Brent petroldeki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. İndirim haberlerinin ardından gelen zam haberleri vatandaşın kafasını karıştırıyor. Araç sahipleri için yapılan son duyuruda benzin grubuna yönelik 83 kuruşluk indirim beklendiği müjdesi verildi. Ancak bu iyi haberin ardından hemen yeni bir zam haberi daha geldi. Motorin grubuna yönelik 76 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.