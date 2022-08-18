Akaryakıt Zamları Geri Alınmıştı! Benzine İndirim ve Motorine Zam Oranları Delirtti! Benzin, LPG ve Mazot Fiyatları Kaç Lira Oldu?
Brent petroldeki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. İndirim haberlerinin ardından gelen zam haberleri vatandaşın kafasını karıştırıyor. İşte Akaryakıtta gerçekleşen son zam ve indirimin detayları...
Brent petroldeki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını da olumsuz etkiliyor. İndirim haberlerinin ardından gelen zam haberleri vatandaşın kafasını karıştırıyor. Araç sahipleri için yapılan son duyuruda benzin grubuna yönelik 83 kuruşluk indirim beklendiği müjdesi verildi. Ancak bu iyi haberin ardından hemen yeni bir zam haberi daha geldi. Motorin grubuna yönelik 76 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.
18 Ağu 2022 - 22:15 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.