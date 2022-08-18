Acun Ilıcalı Paraya Kıydı: Yemekteyiz Programına Rekor Ödül Açıkladı! Rakamı Görenlerin Dudağı Uçukladı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büyük Ödül Ne Kadar?
TV8 ekranlarında sevilerek takip edilen yemek programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" yeni sezonuna hazırlanıyor. Hafta içi her gün 5 farklı yarışmacı ile farklı evlerde özel bir konsept ile tüm hünerler sergileniyor. Sevilen yarışmanın ödülleri ise bir hayli cezbedici. İşte detaylar...
TV8 ekranlarında sevilerek takip edilen yemek programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" yeni sezonuna hazırlanıyor. Hafta içi her gün 5 farklı yarışmacı ile farklı evlerde özel bir konsept ile tüm hünerler sergileniyor. En başarılı olan yarışmacı haftanın kazananı olarak büyük ödülün sahibi oluyor. Yeni sezon öncesinde yarışmacılara verilen büyük ödül de değişiklik yapıldığı duyuruldu. Programın yeni para ödülü ise duyanları şaşkına uğratıyor.
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18 Ağu 2022 - 23:21 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.