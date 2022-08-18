- 18 Ağu 2022 - 23:21

Acun Ilıcalı Paraya Kıydı: Yemekteyiz Programına Rekor Ödül Açıkladı! Rakamı Görenlerin Dudağı Uçukladı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büyük Ödül Ne Kadar?

TV8 ekranlarında sevilerek takip edilen yemek programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" yeni sezonuna hazırlanıyor. Hafta içi her gün 5 farklı yarışmacı ile farklı evlerde özel bir konsept ile tüm hünerler sergileniyor. Sevilen yarışmanın ödülleri ise bir hayli cezbedici. İşte detaylar...

TV8 ekranlarında sevilerek takip edilen yemek programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" yeni sezonuna hazırlanıyor. Hafta içi her gün 5 farklı yarışmacı ile farklı evlerde özel bir konsept ile tüm hünerler sergileniyor. En başarılı olan yarışmacı haftanın kazananı olarak büyük ödülün sahibi oluyor. Yeni sezon öncesinde yarışmacılara verilen büyük ödül de değişiklik yapıldığı duyuruldu. Programın yeni para ödülü ise duyanları şaşkına uğratıyor.

 

 

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18 Ağu 2022 - 23:21 - Dizi Haberleri

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Acun Ilıcalı Paraya Kıydı: Yemekteyiz Programına Rekor Ödül Açıkladı! Rakamı Görenlerin Dudağı Uçukladı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Büyük Ödül Ne Kadar? mask
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