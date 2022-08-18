Masterchef Yarışmasına Tüyler Ürperten İfşa! 16. Önlüğün Sahibi O İsim Çıktı, Acun Ilıcalı’nın Tepesinden Aşağı Kaynar Sular Döküldü! Önüne Geçemiyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar ilk turda, şeflerin kendilerinden istemiş olduğu sütlacı en iyi şekilde çıkarmaya çalışmıştı. 6 yarışmacı, bir üst tura geçmiş ve şeflerin kendilerine vermiş oldukları işkembeyle özgün tabaklar çıkartmaya çalışmışlardı. Dün akşamın kazananı ise Barış olmuştu. Yeni bölümde ise bir yarışmacı en iyi tabakları çıkararak ana kadroya girmek için çaba gösterecekti ama yayınlanan ifşa kimin birinci olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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