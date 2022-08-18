- 18 Ağu 2022 - 13:31 G: 18 Ağu 2022 - 14:05

Masterchef Yarışmasına Tüyler Ürperten İfşa! 16. Önlüğün Sahibi O İsim Çıktı, Acun Ilıcalı’nın Tepesinden Aşağı Kaynar Sular Döküldü! Önüne Geçemiyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ifşaların ardı arkası kesilmek nedir bilmiyor! Yeni ifşa ise tüylerin ürpermesine neden oldu! 16. önlüğün sahibi olan ismin sosyal medyada yayılması; Acun Ilıcalı’nın tepesinden aşağı kaynar suların dökülmesine neden oldu! İşte Barış’tan sonra önlüğün sahibi olacak isim…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar ilk turda, şeflerin kendilerinden istemiş olduğu sütlacı en iyi şekilde çıkarmaya çalışmıştı. 6 yarışmacı, bir üst tura geçmiş ve şeflerin kendilerine vermiş oldukları işkembeyle özgün tabaklar çıkartmaya çalışmışlardı. Dün akşamın kazananı ise Barış olmuştu. Yeni bölümde ise bir yarışmacı en iyi tabakları çıkararak ana kadroya girmek için çaba gösterecekti ama yayınlanan ifşa kimin birinci olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Ağu 2022 - 13:31 Ankara- Yaşam

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