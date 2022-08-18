- 18 Ağu 2022 - 13:48 G: 18 Ağu 2022 - 14:02

Araç Satın Almak İsteyenlere Müjde! Dacia Duster Modellerinin Fiyatlarını Dibe Çekti! Güncel Fiyatı İle Ondan İyisi Yok! İşte Güncellenen Dacia Duster 2022 Ağustos Ayı Satış Fiyatı!

Sıfır araç denildiğinde hem SUV hem de ticari olarak en çok tercih edilen markalardan biri Dacia, Duster modellerinde indirime gittiğini duyurdu. İşte Dacia Duster’ın Ağustos ayı indirimli fiyatları.

Ülkemizde araç fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarının yüksek olması tüketicileri zor duruma sokarken rekabet fiyatları da zaman zaman araç sahibi olmak isteyenlerin işine yaramakta. Bu bağlamda sıfır otomobillerin yüksek fiyatları nedeni ile satışları yavaşlarken bazı otomobil markaları belirlediği modellere özel indirime gidiyor. Bu markalardan biri de bulunduğumuz Ağustos ayında Dacia oldu. SUV modelleri ile çok tutulan Duster otomobillerin fiyatında indirime giden Dacia, bu alanda zirveye doğru koşmaya devam ediyor. İşte merak konusu olan Dacia Duster 2022 Ağustos fiyatları ve araç özellikleri.

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18 Ağu 2022 - 13:48 - Gündem

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