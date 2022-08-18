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18 Ağu 2022 - 14:05

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Songül’ü Devrim Özkan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Devrim Özkan Sevgilisi Var Mı, Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizi oyuncuları merak ediliyor. Bu Oyunculardan en dikkat çekenlerden birisi ise Devrim Özkan. Sizde Devrim Özkan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...