18 Ağu 2022 - 14:05 Güncelleme: 18 Ağu 2022 - 14:20
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Songül’ü Devrim Özkan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Devrim Özkan Sevgilisi Var Mı, Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizi oyuncuları merak ediliyor. Bu Oyunculardan en dikkat çekenlerden birisi ise Devrim Özkan. Sizde Devrim Özkan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizi oyuncuları merak ediliyor. Dizide Songül karakterine can veren tavırları ile ilgi çeken ve göz dolduran oyunculuğu beğenilen Devrim Özkan araştırılmaya devam ediyor..
18 Ağu 2022 - 14:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.