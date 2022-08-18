Survivor Sude Saçını Başını Değiştirdi, Gören Tanıyamadı! “Düğüne Hazırlık!” Mert Öcal İsteyince Soluğu Kuaförde Aldı! “Ne Oldu Sana Bacım!”
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Sude Burcu’nun imaj değişikliği herkeste şok etkisi yarattı! Saçını, başını değiştiren Sude Burcu’nun bu halleri “düğüne hazırlık yapıyor” yorumlarına neden oldu! Mert Öcal’ın Sude Burcu’nun imaj değişimi yapmasını istediği, bu yüzden de bambaşka birisine dönüştüğü gözlerden kaçmadı! İşte milyonlara “Ne oldu sana bacım” dedirten o paylaşım…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde Sude Burcu ve Mert Öcal ortalığın karışmasına neden olmuştu. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal’ın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla aşk yaşadığını ima etmişti. Hem Sude Burcu’yla hem de Makbule Şakalakoğlu’yla anılan Mert Öcal, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Her ne olursa olsun sevgilisi Mert Öcal’la yoluna devam eden Sude Burcu’nun sosyal medya paylaşımları herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.