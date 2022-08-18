Survivor Sude Saçını Başını Değiştirdi, Gören Tanıyamadı! “Düğüne Hazırlık!” Mert Öcal İsteyince Soluğu Kuaförde Aldı! “Ne Oldu Sana Bacım!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde Sude Burcu ve Mert Öcal ortalığın karışmasına neden olmuştu. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal’ın en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla aşk yaşadığını ima etmişti. Hem Sude Burcu’yla hem de Makbule Şakalakoğlu’yla anılan Mert Öcal, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Her ne olursa olsun sevgilisi Mert Öcal’la yoluna devam eden Sude Burcu’nun sosyal medya paylaşımları herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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