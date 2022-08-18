Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Ağu 2022 - 14:25

Tozluyaka Oyuncusundan Bomba Dekolteli Pozlar! “Yaktın Bizi Zeyno!” Kusursuz Fiziğiyle Ağızları Yerden Göğe Kadar Açık Bıraktı!

Yaz dizileri arasında popülerliğini koruyan gençlik dizisi formatı ile ekranlara gelen Tozluyaka'nın oyuncu kadrosundan yer alan Serra Pirinç paylaştığı poz ile herkesi şaşkına çevirdi. İşte herkesi etkileyen o paylaşımın detaylar...