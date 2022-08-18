Tozluyaka Oyuncusundan Bomba Dekolteli Pozlar! “Yaktın Bizi Zeyno!” Kusursuz Fiziğiyle Ağızları Yerden Göğe Kadar Açık Bıraktı!
Yaz dizileri arasında popülerliğini koruyan gençlik dizisi formatı ile ekranlara gelen Tozluyaka'nın oyuncu kadrosundan yer alan Serra Pirinç paylaştığı poz ile herkesi şaşkına çevirdi. İşte herkesi etkileyen o paylaşımın detaylar...
Yaz dizileri arasında popülerliğini koruyan gençlik dizisi formatı ile ekranlara gelen Tozluyaka'nın oyuncu kadrosundan yer alan Serra Pirinç paylaştığı poz ile herkesi şaşkına çevirdi. Dizide Zeyno karakterine can veren Serra Pirinç ortalığı birbirine kattı "Yaktın bizi Zeyno"
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18 Ağu 2022 - 14:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.