Kısmetse Olur Gelini Melis Buse Betkayan’ın Son Halini Tanımak Mümkün Değil! Fişnikleriyle Kıyameti Koparıyordu; Değişimi Olay Oldu!

Kanal D ekranlarını kasıp kavuran bir dönemin evlilik yarışması Kısmetse Olur'un yarışmacıları son günlerde merak konusu oluyor. İlk kez 2015 yılında ekranlarda gündeme gelen ve değişik konsepti ile insanların ilgisini çeken program bir süre sonra yayından kaldırılmıştı. Program içerisindeki oyuncuların tavırları ve entrika dolu yaklaşımları, hırslı halleri yarışmanın daha çok izleyici kitlesine ulaşmasını sağlamıştı. Yarışma içerisinde Fişnikçi başı olarak adlandırılan Melis Buse Betkayan o kadar değişti ki görenler onu tanıyamadı.