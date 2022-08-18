Kısmetse Olur Gelini Melis Buse Betkayan’ın Son Halini Tanımak Mümkün Değil! Fişnikleriyle Kıyameti Koparıyordu; Değişimi Olay Oldu!
arışma içerisinde Fişnikçi başı olarak adlandırılan Melis Buse Betkayan o kadar değişti ki görenler onu tanıyamadı. Sizde Kısmetse Olur Gelini programının önemli isimlerinden Melis Buse Betkayan ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Kanal D ekranlarını kasıp kavuran bir dönemin evlilik yarışması Kısmetse Olur'un yarışmacıları son günlerde merak konusu oluyor. İlk kez 2015 yılında ekranlarda gündeme gelen ve değişik konsepti ile insanların ilgisini çeken program bir süre sonra yayından kaldırılmıştı. Program içerisindeki oyuncuların tavırları ve entrika dolu yaklaşımları, hırslı halleri yarışmanın daha çok izleyici kitlesine ulaşmasını sağlamıştı. Yarışma içerisinde Fişnikçi başı olarak adlandırılan Melis Buse Betkayan o kadar değişti ki görenler onu tanıyamadı.
18 Ağu 2022 - 14:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.