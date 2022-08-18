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18 Ağu 2022 - 14:28

Üç Kuruş Dizisinin Leyla’sı İç Çamaşırını Göstere Göstere Paylaştı! Gömleğinin Tüm Düğmelerini Tek Tek Açıp… “Kartal Görse Dizlerini Kırar!”

Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’ta Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nefesleri kesti! Sütyenini göstererek bir paylaşımda bulunan Aslıhan Malbora, gömleğinin düğmelerini de tek tek açtı! İşte hayranlarından “Kartal görse dizlerini kırar” yorumlarını alan Aslıhan Malbora’nın o paylaşımı…