Üç Kuruş Dizisinin Leyla’sı İç Çamaşırını Göstere Göstere Paylaştı! Gömleğinin Tüm Düğmelerini Tek Tek Açıp… “Kartal Görse Dizlerini Kırar!”
Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’ta Leyla karakterine hayat veren Aslıhan Malbora’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nefesleri kesti! Sütyenini göstererek bir paylaşımda bulunan Aslıhan Malbora, gömleğinin düğmelerini de tek tek açtı! İşte hayranlarından “Kartal görse dizlerini kırar” yorumlarını alan Aslıhan Malbora’nın o paylaşımı…
Üç Kuruş dizisinde hayat verdiği Leyla karakteriyle kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanan Aslıhan Malbora, ekranların aranan yüzü haline gelmişti. Ekin Koç’la mükemmel bir uyum yakalayan güzel oyuncu, sosyal medyayı sallayıp geçmişti. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Malbora, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda bir bakanı bir daha baktırdı! İşte sütyenini gösteren güzel oyuncunun çok konuşulan paylaşımı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.