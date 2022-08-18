- 18 Ağu 2022 - 14:40

Başakşehir-Antwerp Maçı Ne Zaman Oynanacak? Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar…

Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi play off karşılaşmasında eşleştiği Royal Antwerp ile bu akşam karşılaşıyor. Peki, Başakşehir-Antwerp Maçı Ne Zaman Oynanacak? Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte maç ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Ülkemizin en önemli takımları arasında yer alan Başakşehir, UEFA Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazanmak için Royal Antwerp ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz 2021/22 futbol ligini 4. Sırada bitirerek UEFA organizasyonlarına katılma hakkı kazanan Başakşehir, iddialı ilerleyişini sürdürmek istiyor. Teknik Direktörlük koltuğunda Emre Belezoğlu’nun yer aldığı Başakşehir lige iddialı bir giriş yaptı. İlk hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşan Başakşehir evinde rakibini 4-0 mağlup etmişti. İkinci hafta maçında ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan İstanbul temsilcisi 0-0 berabere kalmıştı. Kadro gücü ve oyun olarak umut vadeden Emre Belezoğlu’nun takımı ise bu akşam Konferans Liginde Royal Antwerp’e karşı sınav verecek. İşte maç ile ilgili merak edilen detaylar.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

18 Ağu 2022 - 14:40 - Dünya

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gençlerbirliği, Boluspor Maçına Hazır... mask
Gençlerbirliği, Boluspor Maçına Hazır...
Onlar Artık “Üni Futbolcu” mask
Onlar Artık “Üni Futbolcu”
Fenerbahçe Avrupa Ligi Arenasında 2. Ön Eleme Maçında Austria Wien İle Karşılaşıyor! Fenerbahçe- Austria Wien Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Saat Kaçta Başlayacak? Muhtemel 11’ler Neler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar… mask
Fenerbahçe Avrupa Ligi Arenasında 2. Ön Eleme Maçında Austria Wien İle Karşılaşıyor! Fenerbahçe- Austria Wien Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Saat Kaçta Başlayacak? Muhtemel 11’ler Neler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar…
Derin Futbol Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Beyaz Futbol Ne Zaman, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Derin Futbol Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Beyaz Futbol Ne Zaman, Saat Kaçta Başlıyor?
Yasemin Can Avrupa Şampiyonu! mask
Yasemin Can Avrupa Şampiyonu!
Furkan Orhan'dan Avrupa'da 3 Altın Madalya! mask
Furkan Orhan'dan Avrupa'da 3 Altın Madalya!
Gençlerbirliği Boluspor Maçı Hazırlıklarına Başladı! mask
Gençlerbirliği Boluspor Maçı Hazırlıklarına Başladı!
Kağıtsporlu Merve Judo'da Dünya Üçüncüsü mask
Kağıtsporlu Merve Judo'da Dünya Üçüncüsü
Fenerbahçe – Slovacko Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta Başlayacak? İlk 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar… mask
Fenerbahçe – Slovacko Maçı Ne Zaman? Hangi Kanalda? Saat Kaçta Başlayacak? İlk 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar…
TOFAŞ Altyapısına Madalyalı Transfer... mask
TOFAŞ Altyapısına Madalyalı Transfer...
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Bakanlık Duyurdu! Tarım'a 10 Milyon TL'ye Sıfır Faizli Kredi... mask
Bakanlık Duyurdu! Tarım'a 10 Milyon TL'ye Sıfır Faizli Kredi...
Araç Satın Almak İsteyenlere Müjde! Dacia Duster Modellerinin Fiyatlarını Dibe Çekti! Güncel Fiyatı İle Ondan İyisi Yok! İşte Güncellenen Dacia Duster 2022 Ağustos Ayı Satış Fiyatı! mask
Araç Satın Almak İsteyenlere Müjde! Dacia Duster Modellerinin Fiyatlarını Dibe Çekti! Güncel Fiyatı İle Ondan İyisi Yok! İşte Güncellenen Dacia Duster 2022 Ağustos Ayı Satış Fiyatı!
'Adli Sicil' İçin Ankara'ya Gelme Dönemi Kapandı! E-Silme Geldi... mask
'Adli Sicil' İçin Ankara'ya Gelme Dönemi Kapandı! E-Silme Geldi...
Bakanlıktan Konut ve Kira Fiyatlarını Düşürecek Yeni Hamle! mask
Bakanlıktan Konut ve Kira Fiyatlarını Düşürecek Yeni Hamle!
Akaryakıt Fiyatları Yoldan Çıktı! Benzine İndirim, Motorine Zam! Benzine Ne Kadar İndirim Geldi? Motorin Ne Kadar Zamlandı? İşte 18 Ağustos 2022 İl İl Güncel Akaryakıt Zamları ve Pompa Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatları Yoldan Çıktı! Benzine İndirim, Motorine Zam! Benzine Ne Kadar İndirim Geldi? Motorin Ne Kadar Zamlandı? İşte 18 Ağustos 2022 İl İl Güncel Akaryakıt Zamları ve Pompa Fiyatları…
Ankara’da Yaz, Şenlik Havasında Geçmeye Devam Ediyor... Musa Eroğlu, Veli Erdem Karakülah... mask
Ankara’da Yaz, Şenlik Havasında Geçmeye Devam Ediyor... Musa Eroğlu, Veli Erdem Karakülah...
Tarım Kredi Market Dev İndirimi Büyük Talep Gördü! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavukta Kampanya Devam Ediyor! İşte 18 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları mask
Tarım Kredi Market Dev İndirimi Büyük Talep Gördü! Ayçiçek Yağı, Et, Kıyma, Yumurta, Tereyağı, Şeker, Çay ve Tavukta Kampanya Devam Ediyor! İşte 18 Ağustos 2022 Aktüel Ürün Fiyatları
Tarım Kredi Ayçiçek Yağına Dev İndirim Devam Ediyor! 5L TMO Ayçiçek Yağı 94.50 TL, 2 LT 64,90 TL’ye Düştü! İşte 16 Ağustos İndirimli Fiyat Listesi… mask
Tarım Kredi Ayçiçek Yağına Dev İndirim Devam Ediyor! 5L TMO Ayçiçek Yağı 94.50 TL, 2 LT 64,90 TL’ye Düştü! İşte 16 Ağustos İndirimli Fiyat Listesi…
Tarım Kredi Market İndirimli Satış Rekoru Kırdı! Ayçiçek Yağı, Un, Prinç, Mercimek, Nohut, Şeker, Makarna Fiyatları Resmen Yarıya İndi! İşte Tarım Kredi Market’teki İnanılmaz Fiyatlar! mask
Tarım Kredi Market İndirimli Satış Rekoru Kırdı! Ayçiçek Yağı, Un, Prinç, Mercimek, Nohut, Şeker, Makarna Fiyatları Resmen Yarıya İndi! İşte Tarım Kredi Market’teki İnanılmaz Fiyatlar!
Tarım Kredi Market İndirim Restini Çekti! Siyah Zeytin, Sucuk, Kaşar Peynir Fiyatları Düştü! Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Koşa Koşa TK Marketlerine Gidiyor! mask
Tarım Kredi Market İndirim Restini Çekti! Siyah Zeytin, Sucuk, Kaşar Peynir Fiyatları Düştü! Kahvaltılık Alışverişi Yapacaklar Koşa Koşa TK Marketlerine Gidiyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başakşehir-Antwerp Maçı Ne Zaman Oynanacak? Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar… mask
Başakşehir-Antwerp Maçı Ne Zaman Oynanacak? Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar…
Kısmetse Olur Gelini Melis Buse Betkayan’ın Son Halini Tanımak Mümkün Değil! Fişnikleriyle Kıyameti Koparıyordu; Değişimi Olay Oldu! mask
Kısmetse Olur Gelini Melis Buse Betkayan’ın Son Halini Tanımak Mümkün Değil! Fişnikleriyle Kıyameti Koparıyordu; Değişimi Olay Oldu!
Üç Kuruş Dizisinin Leyla’sı İç Çamaşırını Göstere Göstere Paylaştı! Gömleğinin Tüm Düğmelerini Tek Tek Açıp… “Kartal Görse Dizlerini Kırar!” mask
Üç Kuruş Dizisinin Leyla’sı İç Çamaşırını Göstere Göstere Paylaştı! Gömleğinin Tüm Düğmelerini Tek Tek Açıp… “Kartal Görse Dizlerini Kırar!”
Tozluyaka Oyuncusundan Bomba Dekolteli Pozlar! “Yaktın Bizi Zeyno!” Kusursuz Fiziğiyle Ağızları Yerden Göğe Kadar Açık Bıraktı! mask
Tozluyaka Oyuncusundan Bomba Dekolteli Pozlar! “Yaktın Bizi Zeyno!” Kusursuz Fiziğiyle Ağızları Yerden Göğe Kadar Açık Bıraktı!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Songül’ü Devrim Özkan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Devrim Özkan Sevgilisi Var Mı, Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Songül’ü Devrim Özkan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Devrim Özkan Sevgilisi Var Mı, Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Güzelliği ve Cazibesiyle En Dikkat Çeken Burçlar Belli Oldu! İşte Tüm Bakışları Üzerine Toplayan O Burçlar… mask
Güzelliği ve Cazibesiyle En Dikkat Çeken Burçlar Belli Oldu! İşte Tüm Bakışları Üzerine Toplayan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL