Başakşehir-Antwerp Maçı Ne Zaman Oynanacak? Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar…
Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi play off karşılaşmasında eşleştiği Royal Antwerp ile bu akşam karşılaşıyor. Peki, Başakşehir-Antwerp Maçı Ne Zaman Oynanacak? Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte maç ile ilgili merak edilen tüm detaylar…
Ülkemizin en önemli takımları arasında yer alan Başakşehir, UEFA Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazanmak için Royal Antwerp ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz 2021/22 futbol ligini 4. Sırada bitirerek UEFA organizasyonlarına katılma hakkı kazanan Başakşehir, iddialı ilerleyişini sürdürmek istiyor. Teknik Direktörlük koltuğunda Emre Belezoğlu’nun yer aldığı Başakşehir lige iddialı bir giriş yaptı. İlk hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşan Başakşehir evinde rakibini 4-0 mağlup etmişti. İkinci hafta maçında ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan İstanbul temsilcisi 0-0 berabere kalmıştı. Kadro gücü ve oyun olarak umut vadeden Emre Belezoğlu’nun takımı ise bu akşam Konferans Liginde Royal Antwerp’e karşı sınav verecek. İşte maç ile ilgili merak edilen detaylar.
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18 Ağu 2022 - 14:40 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.