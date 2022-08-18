Başakşehir-Antwerp Maçı Ne Zaman Oynanacak? Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Muhtemel 11’ler Kimler? İşte Merak Edilen Tüm Detaylar…

Ülkemizin en önemli takımları arasında yer alan Başakşehir, UEFA Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazanmak için Royal Antwerp ile karşılaşıyor. Geçtiğimiz 2021/22 futbol ligini 4. Sırada bitirerek UEFA organizasyonlarına katılma hakkı kazanan Başakşehir, iddialı ilerleyişini sürdürmek istiyor. Teknik Direktörlük koltuğunda Emre Belezoğlu’nun yer aldığı Başakşehir lige iddialı bir giriş yaptı. İlk hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşan Başakşehir evinde rakibini 4-0 mağlup etmişti. İkinci hafta maçında ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan İstanbul temsilcisi 0-0 berabere kalmıştı. Kadro gücü ve oyun olarak umut vadeden Emre Belezoğlu’nun takımı ise bu akşam Konferans Liginde Royal Antwerp’e karşı sınav verecek. İşte maç ile ilgili merak edilen detaylar.

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