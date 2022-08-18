Seray Sever’den Bomba Paylaşım! 49 Yaşında Anne Olmuştu; İkiz Çocuklarını Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Vay Maşallah!”

Uzun dönem ekranlarda program sunuculuğu ile tanınan Seray Sever anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. İkiz çocukları olan 49 yaşındaki sunucu mutluluğunu her an sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Henüz 5 aylık olan bebekleri ile paylaştığı pozlar görenlere maşallah dedirtiyor.