18 Ağu 2022 - 14:56 Güncelleme: 18 Ağu 2022 - 15:01
Seray Sever’den Bomba Paylaşım! 49 Yaşında Anne Olmuştu; İkiz Çocuklarını Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Vay Maşallah!”
Uzun dönem ekranlarda program sunuculuğu ile tanınan Seray Sever anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. İkiz çocukları olan 49 yaşındaki sunucu mutluluğunu her an sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Bakın son olarak neler paylaştı? tüm detaylar haberimizde...
Uzun dönem ekranlarda program sunuculuğu ile tanınan Seray Sever anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. İkiz çocukları olan 49 yaşındaki sunucu mutluluğunu her an sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Henüz 5 aylık olan bebekleri ile paylaştığı pozlar görenlere maşallah dedirtiyor.
18 Ağu 2022 - 14:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.