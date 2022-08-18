Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Ağu 2022 - 14:56

Survivor Sema Aydemir’in Dapdar Kıyafetiyle Fizik Şov Yapması Ortalığı İnletti! Kimse 37 Yaşında Demez; 18’lik Genç Kızlarda Böyle Vücut Yok! “Yandı Buralar…”

Survivor All Star yarışmasının en başarılı kadın yarışmacılarından biri olan Sema Aydemir’in dapdar kıyafetiyle fizik şov yapması yine ortalığı inletti! 37 yaşındaki Sema Aydemir’in bu halleri ise 18’lik genç kızlara resmen taş çıkardı! Hayranlarından “Yandı buralar Sema Hanım” yorumlarını alan Sema Aydemir, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…