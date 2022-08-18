- 18 Ağu 2022 - 14:56 G: 18 Ağu 2022 - 15:11

Survivor Sema Aydemir’in Dapdar Kıyafetiyle Fizik Şov Yapması Ortalığı İnletti! Kimse 37 Yaşında Demez; 18’lik Genç Kızlarda Böyle Vücut Yok! “Yandı Buralar…”

Survivor All Star yarışmasının en başarılı kadın yarışmacılarından biri olan Sema Aydemir’in dapdar kıyafetiyle fizik şov yapması yine ortalığı inletti! 37 yaşındaki Sema Aydemir’in bu halleri ise 18’lik genç kızlara resmen taş çıkardı! Hayranlarından “Yandı buralar Sema Hanım” yorumlarını alan Sema Aydemir, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına, Acun Ilıcalı’nın ikna etmesi sonucu katılan Sema Aydemir, kardeşi Seda Ocak’la aylarca savaş vermişti. Kardeşi Mavi takımda, kendisi Kırmızı takımda performanslarını kanıtlamıştı. Survivor yarışmasından erkenden ayrılan Sema Aydemir, sevenlerini derinden üzmüştü. Survivor yarışmasından sonra normal hayatına dönen Sema Aydemir, bir bakanı bir daha baktıracak paylaşımlarıyla gündeme oturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Ağu 2022 - 14:56 Ankara- Yaşam

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