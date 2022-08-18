- 18 Ağu 2022 - 15:15

Lewis Hamilton’dan Serenay Sarıkaya’ya İnanılmaz Teklif! Duyanların Ağzı Açık Kalıyor! Aralarındaki İlişki Herkesi Şaşkına Çevirdi! Öyle Bir Şey Yapacaklar Ki…

Dünyaca ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ve oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilgili ortaya atılan iddia magazin dünyasını resmen salladı. Lewis Hamilton’un Serenay Sarıkaya’ya yaptığı teklifi duyanlar ise küçük dilini yutuyor. İşte ikilinin arasındaki o gerçek.

Ülkemizdeki sanat camiasının en önemli isimlerinden biri olan oyuncu Serenay Sarıkaya hem güzelliği, hem oyunculuğu hem de sesi ile hayran kitlesini günden güne artırmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son dönemlerde ekranlardan uzak kalsa da hayranları ve sevenleri ile ses getiren müzikaller ile buluşuyor. Dünyanın en önemli müzikallerinde rol alan başarılı oyuncu ise gündemden inmemeye devam ediyor. Oyunculuğu ve başarılı kariyerinin yanı sıra aşk hayatı ile de sıkça gündeme gelen Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ve Cem Yılmaz gibi ünlü isimlerle de bir dönem ilişki yaşamış ve magazin dünyasını sallamayı başarmıştı. Ancak ünlü ismin Lewis Hamilton ile olan ilişkisi ise herkesi şok etmiş durumda. İşte ikili arasındaki gerçekler.

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18 Ağu 2022 - 15:15 - Gündem

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