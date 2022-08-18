- 18 Ağu 2022 - 15:13 G: 18 Ağu 2022 - 15:17

Birce Akalay’dan Bomba İbrahim Çelikkol Açıklaması! Tatilden Tatile Koşuyorlardı; Sözleriyle Ortalığı İnim İnim İnletti! Meğer…

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol sosyal medyanın hem çok tanınan fenomen ismi hem de oyunculukları ile göz dolduran ikilisi. Birkaç dizide başrol oyunculuğu oynamış ve uzun süre vakit geçirmişti. İkilinin arkadaşlığı dostluğa evrildi. Fakat pek çok kesim tarafından bu durum garip karşılandı. İşte sevilen çiftten son detaylar...

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol sosyal medyanın hem çok tanınan fenomen ismi hem de oyunculukları ile göz dolduran ikilisi. Birkaç dizide başrol oyunculuğu oynamış ve uzun süre vakit geçirmişti. İkilinin arkadaşlığı dostluğa evrildi. Fakat pek çok kesim tarafından bu durum garip karşılandı. İkilinin birlikte tatile çıkması ve paylaştıkları pozlarda konuşmaları daha da arttırdı. Tüm bu konuşmalara bir açıklama sonunda geldi. Açıklamayı Birce Akalay yaptı adeta ateş püskürdü!

18 Ağu 2022 - 15:13 - Magazin

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