- 18 Ağu 2022 - 15:18 G: 18 Ağu 2022 - 15:27

Kardeşlerim Dizisine Katılan 3 İsim Kıyameti Koparacak! Asiye, Emel ve Ömer Yine Ayvayı Yedi! Gün Yüzü Göremediler… “Yok Artık!

Atv'nin sevilerek takip edilen fenomen dizisi “Kardeşlerim” yeni sezonu için hazırlanıyor. Eylül döneminde başlayacak olan yeni çekimlerde oyuncu kadrosu da değişiyor. İşte yeni sezonda dizide yer alacak isimler ve detaylar...

Atv'nin sevilerek takip edilen fenomen dizisi “Kardeşlerim” yeni sezonu için hazırlanıyor. Eylül döneminde başlayacak olan yeni çekimlerde oyuncu kadrosu da değişiyor. Diziye katılacak olan sürpriz karakterler ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

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18 Ağu 2022 - 15:18 - Dizi Haberleri

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