Kardeşlerim Dizisine Katılan 3 İsim Kıyameti Koparacak! Asiye, Emel ve Ömer Yine Ayvayı Yedi! Gün Yüzü Göremediler… “Yok Artık!

Atv'nin sevilerek takip edilen fenomen dizisi “Kardeşlerim” yeni sezonu için hazırlanıyor. Eylül döneminde başlayacak olan yeni çekimlerde oyuncu kadrosu da değişiyor. Diziye katılacak olan sürpriz karakterler ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...