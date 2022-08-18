18 Ağu 2022 - 15:18 Güncelleme: 18 Ağu 2022 - 15:27
Kardeşlerim Dizisine Katılan 3 İsim Kıyameti Koparacak! Asiye, Emel ve Ömer Yine Ayvayı Yedi! Gün Yüzü Göremediler… “Yok Artık!
Atv'nin sevilerek takip edilen fenomen dizisi “Kardeşlerim” yeni sezonu için hazırlanıyor. Eylül döneminde başlayacak olan yeni çekimlerde oyuncu kadrosu da değişiyor. İşte yeni sezonda dizide yer alacak isimler ve detaylar...
Atv'nin sevilerek takip edilen fenomen dizisi “Kardeşlerim” yeni sezonu için hazırlanıyor. Eylül döneminde başlayacak olan yeni çekimlerde oyuncu kadrosu da değişiyor. Diziye katılacak olan sürpriz karakterler ise şimdiden konuşulmaya başlandı.
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18 Ağu 2022 - 15:18 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.