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18 Ağu 2022 - 15:25

Hadise ve Mehmet Dinçerler Hakkında Bomba İddia! Meğer Hadise’nin Sessizliği Bu Yüzdenmiş… Instagram Bu Haberi Konuşuyor; Duyanlar Küçük Dilini Yutuyor…

Her paylaşımı olay yaratan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Uzun bir süredir ne sahnelere çıkan ne de sosyal medyadan paylaşım yapan Hadise’nin neden sessiz kaldığı sonunda açıklandı! Instagram ve Twitter gibi sosyal medya mecralarının konuştuğu bu haber, duyanların küçük dilini yutmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…