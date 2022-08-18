Hadise ve Mehmet Dinçerler Hakkında Bomba İddia! Meğer Hadise’nin Sessizliği Bu Yüzdenmiş… Instagram Bu Haberi Konuşuyor; Duyanlar Küçük Dilini Yutuyor…
Her paylaşımı olay yaratan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Uzun bir süredir ne sahnelere çıkan ne de sosyal medyadan paylaşım yapan Hadise’nin neden sessiz kaldığı sonunda açıklandı! Instagram ve Twitter gibi sosyal medya mecralarının konuştuğu bu haber, duyanların küçük dilini yutmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak bu teklifi duyurmuştu. Hayranlarını mutluluktan gözyaşlarına boğan Hadise, uzunca süre konuşulacak bir işe imzasını atmıştı. Nisan ayının son günlerinde basından gizli bir düğün gerçekleştiren Hadise ve Mehmet Dinçerler, düğün davetlilerini sıkı sıkı tembihlemiş ve basına tek bir görsel sızdırmamışlardı. Güzel şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler hakkında ortaya atılan bir iddia ise herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.