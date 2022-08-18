Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinden Kalpleri Acıtan Ayrılık! Bundan Sonra Bir Bölüm Bile Ekranlarda Olmayacak! Son Noktayı Koydu!
TRT 1'de tarihi dizi kategorisinde sevilerek takip edilen Alpaslan Büyük Selçuklu'da yaprak dökümü sürüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Tuğrul Bey’in yeni sezonda yer almayacağı söyleniyor. İşte
TRT 1'de tarihi dizi kategorisinde sevilerek takip edilen Alpaslan Büyük Selçuklu'da yaprak dökümü sürüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Tuğrul Bey’in yeni sezonda yer almayacağı söyleniyor. Barış Bağcı’nın diziye veda edeceğine yönelik iddialar ayrılık sonrası yerine kimin geleceği gibi soruları gündeme getiriyor.
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18 Ağu 2022 - 23:17 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.