Adanalı Ünlüler Kimlerdir? Adanalı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…

Türkiye’nin en çok beğenilen şehirlerinden biri olan Adana, pamuk ihracatından dünyaca ünlü yemeklerine kadar adından bahsettirmeye devam ediyor. Özellikle çıkardığı ünlüler ile çok sık konuşulan Adana’nın oyuncularından futbolcularına; siyasetçilerinden mankenlerine kadar görenleri bir hayli şaşırtıyor! Peki, Adanalı ünlüler kimlerdir? Adanalı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan ünlüler kimdir? İşte Adanalı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan o ünlüler…