Adanalı Ünlüler Kimlerdir? Adanalı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…
Türkiye’nin en çok beğenilen şehirlerinden biri olan Adana, pamuk ihracatından dünyaca ünlü yemeklerine kadar adından bahsettirmeye devam ediyor. Özellikle çıkardığı ünlüler ile çok sık konuşulan Adana’nın oyuncularından futbolcularına; siyasetçilerinden mankenlerine kadar görenleri bir hayli şaşırtıyor! Sizde Adanalı ünlüleri merak ediyorsanız işte detaylar...
Türkiye’nin en çok beğenilen şehirlerinden biri olan Adana, pamuk ihracatından dünyaca ünlü yemeklerine kadar adından bahsettirmeye devam ediyor. Özellikle çıkardığı ünlüler ile çok sık konuşulan Adana’nın oyuncularından futbolcularına; siyasetçilerinden mankenlerine kadar görenleri bir hayli şaşırtıyor! Peki, Adanalı ünlüler kimlerdir? Adanalı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan ünlüler kimdir? İşte Adanalı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan o ünlüler…
19 Ağu 2022 - 23:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.