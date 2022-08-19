- 19 Ağu 2022 - 23:30 G: 19 Ağu 2022 - 23:31

Adanalı Ünlüler Kimlerdir? Adanalı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…

Türkiye’nin en çok beğenilen şehirlerinden biri olan Adana, pamuk ihracatından dünyaca ünlü yemeklerine kadar adından bahsettirmeye devam ediyor. Özellikle çıkardığı ünlüler ile çok sık konuşulan Adana’nın oyuncularından futbolcularına; siyasetçilerinden mankenlerine kadar görenleri bir hayli şaşırtıyor! Sizde Adanalı ünlüleri merak ediyorsanız işte detaylar...

Türkiye’nin en çok beğenilen şehirlerinden biri olan Adana, pamuk ihracatından dünyaca ünlü yemeklerine kadar adından bahsettirmeye devam ediyor. Özellikle çıkardığı ünlüler ile çok sık konuşulan Adana’nın oyuncularından futbolcularına; siyasetçilerinden mankenlerine kadar görenleri bir hayli şaşırtıyor! Peki, Adanalı ünlüler kimlerdir? Adanalı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan ünlüler kimdir? İşte Adanalı siyasetçi, sanatçı ve futbolcu olan o ünlüler…

19 Ağu 2022 - 23:30 - Magazin

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