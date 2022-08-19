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19 Ağu 2022 - 11:28

Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Şok Etti! Kilitlenip Kalmıştı; Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Numara Yaptığını Bu Kadar Belli Etmeseydin Keşke!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef 2022 yılının en çok konuşulan yarışmacıları arasında yerini alan Fatma Nur’un neden baygınlık geçirdiği sonunda ortaya çıktı! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Masterchef Fatma Nur’a tepkiler arka arkaya geldi. Birçok kişi Fatma Nur’a tepki göstererek; “Numara yaptığını bu kadar belli etmeseydin keşke” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?