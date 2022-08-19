Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Şok Etti! Kilitlenip Kalmıştı; Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Numara Yaptığını Bu Kadar Belli Etmeseydin Keşke!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef 2022 yılının en çok konuşulan yarışmacıları arasında yerini alan Fatma Nur’un neden baygınlık geçirdiği sonunda ortaya çıktı! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Masterchef Fatma Nur’a tepkiler arka arkaya geldi. Birçok kişi Fatma Nur’a tepki göstererek; “Numara yaptığını bu kadar belli etmeseydin keşke” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar, ana kadroda yerini almak için büyük bir çaba sarf ediyorlardı. Dün yayınlanan bölümde Kıvanç, 16. önlüğün sahibi olmuştu. Yarışma devam ederken; Fatma Nur’un bir anda yere yığılması ve kilitlenip kalması kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Peki, Fatma Nur’un neyi var?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.