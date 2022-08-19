- 19 Ağu 2022 - 11:49

A101’den Müjde! Samsung Telefonlar, Tabletler Philips Televizyonlar, Yarı Fiyatına Satışa Sunuluyor! İşte A101’deki Dev Teknoloji İndirimi!

Vatandaşların sevgilisi A101 resmen durdurulamıyor. Her hafta yayınladığı indirimli kampanyalar ile gönüllere taht kuran A101, indiirmlerine ek teknoloji ürünlerinde de indirime giderek telefon, tablet ve televizyon fiyatlarını da yarıya indirdi. İşte A101’deki indirimli telefon, tablet ve televizyon fiyatları.

Ülkemizde yaşanan kur ve enflasyon artışları nedeni ile pek çok ürünün etiket fiyatları da yükselmekte. Başlıca otomotiv, gıda, giyim ve elektronik gibi birçok alandaki binlerce ürünün fiyatları günden güne artmakta. Özellikle ithal edilen ürünlerin ise fiyatları da son derece yükselmiş durumda. Günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan cep telefonları, tabletler ve televizyonlarda bu ürünler arasında. Vatandaşlar ise bu ürünlerin hem kaliteli hem de uygun fiyatlılarını araştırırken karşısına a101 market çıkıyor. Birçok üründe yaptığı gibi bu ürünlerde de indirime giden A101’deki cep telefonu, tablet ve televizyon fiyatları ise şu şekilde.

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19 Ağu 2022 - 11:49 - Gündem

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