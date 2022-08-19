A101’den Müjde! Samsung Telefonlar, Tabletler Philips Televizyonlar, Yarı Fiyatına Satışa Sunuluyor! İşte A101’deki Dev Teknoloji İndirimi!

Ülkemizde yaşanan kur ve enflasyon artışları nedeni ile pek çok ürünün etiket fiyatları da yükselmekte. Başlıca otomotiv, gıda, giyim ve elektronik gibi birçok alandaki binlerce ürünün fiyatları günden güne artmakta. Özellikle ithal edilen ürünlerin ise fiyatları da son derece yükselmiş durumda. Günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan cep telefonları, tabletler ve televizyonlarda bu ürünler arasında. Vatandaşlar ise bu ürünlerin hem kaliteli hem de uygun fiyatlılarını araştırırken karşısına a101 market çıkıyor. Birçok üründe yaptığı gibi bu ürünlerde de indirime giden A101’deki cep telefonu, tablet ve televizyon fiyatları ise şu şekilde.

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