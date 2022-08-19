En az aşk ya da sevgi kadar doğal bir duygu olan kıskançlık, abartıldığında kesinlikle çekilmez bir duygu olarak ilişkilerde kendisini gösteriyor. Bu listede yer alan burçlar ise, kıskançlık dozu kesinlikle ne bilmeyen insanları ortaya çıkaran burçlar olarak Zodyak kuşağındaki yerini alıyor. Peki, en kıskanç ve uyumsuz burçlar hangisidir? İşte sabah akşam kavga çıkaran o burçlar…