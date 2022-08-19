Ramo Dizisinin Sibel’i Islak Islak Paylaştı! “Allah’ını Seven İtfaiye Çağırsın, Yanıyorum!” Göğüs Dekolteli Mayosuyla Havuzun İçinde Alev Alev Yaktı!
Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Ramo’da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç’in ıslak ıslak yaptığı paylaşımlar ağızların açık kalmasına neden oldu! Hayranlarından “Allah’ını seven itfaiye çağırsın! Yanıyorum” yorumlarını alan Esra Bilgiç, göğüs dekolteli mayosuyla bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Murat Yıldırım’la çok iyi bir uyum yakalayan Esra Bilgiç, kariyerinin en iyi çıkışını Ramo dizisi sayesinde yapmıştı. Ramo dizisinden hemen sonra Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan Esra Bilgiç, sosyal medyayı resmen sallamıştı. Kanunsuz Topraklar dizisinin bitimiyle birlikte Esra Bilgiç tatilde soluğu almıştı. Sosyal medya üzerinden bir dergi çekimi içim kamera karşısına geçen Esra Bilgiç’in pembe mayolu paylaşımı ateşleri yükseltti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.