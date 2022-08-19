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19 Ağu 2022 - 11:57

Ramo Dizisinin Sibel’i Islak Islak Paylaştı! “Allah’ını Seven İtfaiye Çağırsın, Yanıyorum!” Göğüs Dekolteli Mayosuyla Havuzun İçinde Alev Alev Yaktı!

Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Ramo’da Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç’in ıslak ıslak yaptığı paylaşımlar ağızların açık kalmasına neden oldu! Hayranlarından “Allah’ını seven itfaiye çağırsın! Yanıyorum” yorumlarını alan Esra Bilgiç, göğüs dekolteli mayosuyla bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…