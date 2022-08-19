Gönül Dağı Dizisine Dilek Yeniden Geliyor! Yapımcı Baktı Olacak Gibi Değil, Kararını Verdi… 3. Sezondaki Tüm Değişimler Ortaya Çıktı! Meğer…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisine Dilek karakterinin yeniden giriş yapacağı ortaya çıktı! Yapımcı, baktı olacak gibi değil; zor kararını verdi! 3. sezona dair tüm detaylarına basına sızması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Merakla yeni sezonun başlaması beklenen Gönül Dağı’ndan gelen “Dilek” haberi herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinde büyük bir değişimin yaşanacağı; 2. sezon finalinde ortaya çıkmıştı. Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin Gönül Dağı’ndan kopan taşların altında kalarak; can vermesi ve yüzünü bir kere bile görmediği oğluna veda etmesi sosyal medyada yankı uyandırmıştı! Peki, 3. sezonda Dilek karakteri olacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.