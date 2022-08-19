- 19 Ağu 2022 - 12:54 G: 19 Ağu 2022 - 13:06

Gönül Dağı Dizisine Dilek Yeniden Geliyor! Yapımcı Baktı Olacak Gibi Değil, Kararını Verdi… 3. Sezondaki Tüm Değişimler Ortaya Çıktı! Meğer…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisine Dilek karakterinin yeniden giriş yapacağı ortaya çıktı! Yapımcı, baktı olacak gibi değil; zor kararını verdi! 3. sezona dair tüm detaylarına basına sızması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Merakla yeni sezonun başlaması beklenen Gönül Dağı’ndan gelen “Dilek” haberi herkesi şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinde büyük bir değişimin yaşanacağı; 2. sezon finalinde ortaya çıkmıştı. Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin Gönül Dağı’ndan kopan taşların altında kalarak; can vermesi ve yüzünü bir kere bile görmediği oğluna veda etmesi sosyal medyada yankı uyandırmıştı! Peki, 3. sezonda Dilek karakteri olacak mı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Ağu 2022 - 12:54 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ramo Dizisinin Sibel’i Islak Islak Paylaştı! “Allah’ını Seven İtfaiye Çağırsın, Yanıyorum!” Göğüs Dekolteli Mayosuyla Havuzun İçinde Alev Alev Yaktı! mask
Ramo Dizisinin Sibel’i Islak Islak Paylaştı! “Allah’ını Seven İtfaiye Çağırsın, Yanıyorum!” Göğüs Dekolteli Mayosuyla Havuzun İçinde Alev Alev Yaktı!
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Şok Etti! Kilitlenip Kalmıştı; Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Numara Yaptığını Bu Kadar Belli Etmeseydin Keşke!” mask
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Şok Etti! Kilitlenip Kalmıştı; Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Numara Yaptığını Bu Kadar Belli Etmeseydin Keşke!”
Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Baran Tınaz ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Tuba Büyüküstün'ün eski… mask
Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Baran Tınaz ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Tuba Büyüküstün'ün eski…
Burcu Esmersoy’un Sevgilisi Nazım Akmandil Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Burcu Esmersoy ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Evleniyorlar… mask
Burcu Esmersoy’un Sevgilisi Nazım Akmandil Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Burcu Esmersoy ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Evleniyorlar…
Survivor Aleyna Çalışkan’ın Beyaz Bikinisi Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! Batuhan Karacakaya Görse Bin Pişman Olacak; Kayaların Arasında Fiziğiyle… mask
Survivor Aleyna Çalışkan’ın Beyaz Bikinisi Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! Batuhan Karacakaya Görse Bin Pişman Olacak; Kayaların Arasında Fiziğiyle…
Afra Saraçoğlu’nun Sevgilisi Bakın Mert Yazıcıoğlu Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Afra Saraçoğlu ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Ünlü Oyuncusuymuş… mask
Afra Saraçoğlu’nun Sevgilisi Bakın Mert Yazıcıoğlu Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Afra Saraçoğlu ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Ünlü Oyuncusuymuş…
4 Aylık Hamile Fahriye Evcen’in Yatak Paylaşımıyla Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Mest Oldu; Eriyip, Ezildi! “Burak Enişte Görmesin Bu Hallerini!” mask
4 Aylık Hamile Fahriye Evcen’in Yatak Paylaşımıyla Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Mest Oldu; Eriyip, Ezildi! “Burak Enişte Görmesin Bu Hallerini!”
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in Gizli Görüntüleri Basına Sızdı! Manşetlerden İnmeyen Siyasetçinin Grup Halinde Dansı Olay Oldu! Meğer Uyuşturucu… mask
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in Gizli Görüntüleri Basına Sızdı! Manşetlerden İnmeyen Siyasetçinin Grup Halinde Dansı Olay Oldu! Meğer Uyuşturucu…
Adanalı Ünlüler Kimlerdir? Adanalı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler… mask
Adanalı Ünlüler Kimlerdir? Adanalı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…
Masterchef Fatma Nur Neden Yok? Acun Ilıcalı “Ben Seninle Uğraşamam! Evine Git!” Demişti; Son Dakika Haberi Geldi! Milyonlar Göbek Atıyor… “Sonunda!” mask
Masterchef Fatma Nur Neden Yok? Acun Ilıcalı “Ben Seninle Uğraşamam! Evine Git!” Demişti; Son Dakika Haberi Geldi! Milyonlar Göbek Atıyor… “Sonunda!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ramo Dizisinin Sibel’i Islak Islak Paylaştı! “Allah’ını Seven İtfaiye Çağırsın, Yanıyorum!” Göğüs Dekolteli Mayosuyla Havuzun İçinde Alev Alev Yaktı! mask
Ramo Dizisinin Sibel’i Islak Islak Paylaştı! “Allah’ını Seven İtfaiye Çağırsın, Yanıyorum!” Göğüs Dekolteli Mayosuyla Havuzun İçinde Alev Alev Yaktı!
Sürekli Depresyona Giren Burçlar Hangisidir? İşte İçine Kapanıp Dünyaya Küsen O Burçlar… mask
Sürekli Depresyona Giren Burçlar Hangisidir? İşte İçine Kapanıp Dünyaya Küsen O Burçlar…
Hayattan Hiç Zevk Alamayan Burçlar Hangisidir? İşte Tükenmişlik Sendromu Yaşayan O Burçlar… mask
Hayattan Hiç Zevk Alamayan Burçlar Hangisidir? İşte Tükenmişlik Sendromu Yaşayan O Burçlar…
En Kıskanç ve Uyumsuz Burçlar Hangisidir? İşte Sabah Akşam Kavga Çıkaran O Burçlar… mask
En Kıskanç ve Uyumsuz Burçlar Hangisidir? İşte Sabah Akşam Kavga Çıkaran O Burçlar…
A101’den Müjde! Samsung Telefonlar, Tabletler Philips Televizyonlar, Yarı Fiyatına Satışa Sunuluyor! İşte A101’deki Dev Teknoloji İndirimi! mask
A101’den Müjde! Samsung Telefonlar, Tabletler Philips Televizyonlar, Yarı Fiyatına Satışa Sunuluyor! İşte A101’deki Dev Teknoloji İndirimi!
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Şok Etti! Kilitlenip Kalmıştı; Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Numara Yaptığını Bu Kadar Belli Etmeseydin Keşke!” mask
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Şok Etti! Kilitlenip Kalmıştı; Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Numara Yaptığını Bu Kadar Belli Etmeseydin Keşke!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL