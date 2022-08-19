Gönül Dağı Dizisine Dilek Yeniden Geliyor! Yapımcı Baktı Olacak Gibi Değil, Kararını Verdi… 3. Sezondaki Tüm Değişimler Ortaya Çıktı! Meğer…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinde büyük bir değişimin yaşanacağı; 2. sezon finalinde ortaya çıkmıştı. Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin Gönül Dağı’ndan kopan taşların altında kalarak; can vermesi ve yüzünü bir kere bile görmediği oğluna veda etmesi sosyal medyada yankı uyandırmıştı! Peki, 3. sezonda Dilek karakteri olacak mı?

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