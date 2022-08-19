- 19 Ağu 2022 - 13:26 G: 19 Ağu 2022 - 13:35

İbrahim Çelikkol’un Eski Eşi Sütyeni ve Mini Eteğiyle Akılları Başlardan Aldı! “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Karın Kaslarıyla Ateşleri Yükseltti!

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol’la geçtiğimiz aylarda boşanan Mihre Mutlu, sosyal medya paylaşımlarıyla akılları başlardan alıp götürüyor. Çekici ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren Mihre Mutlu’ya “Boşanmak en çok sana yaradı” yorumları yapıldı! Karın kaslarıyla vücudunu konuşturan Mihre Mutlu, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

2017 yılında Mihre Mutlu ve İbrahim Çelikkol, günlerce konuşulacak bir düğünle dünya evine girmişlerdi. Çift iki yıl sonra, 2019 yılında oğulları Ali’yi kucaklarına almışlardı. 2022 yılının başlarında ise İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu’nun boşanacağına dair iddialar ortaya atılmıştı ama ikili konu hakkında sessiz kalmıştı. Çok geçmeden ikili mahkemede son kez evli olarak yüz yüze gelmişti. Boşanma sonrasında tatile çıkan Mihre Mutlu’nun tatil pozları ortalığı salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Ağu 2022 - 13:26 Ankara- Yaşam

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