Survivor Sude – Mert Aşkında Bomba Kavga! Öyle Bir Kriz Yaşıyorlar Ki, Acun Ilıcalı Devreye Girse Yine Çözülemez! Neler Oldu Neler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde Mert Öcal ve Sude Burcu’nun yasak aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal’ın hem en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla hem de Sude Burcu’yla aşk yaşadığını iddia edince ortalık karışmıştı. Adada Sude Burcu, “Sen benim bu adamla 8 – 9 ay ne yaşadığımı bilemezsin” diyerek tepkisini ortaya koymuştu. Yarışmadan sonra ikili aşklarına kaldıkları yerden devam etmişlerdi ama yaşanan son olay ikiliyi bitirdi! İşte merak edilenler…

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