Survivor Sude – Mert Aşkında Bomba Kavga! Öyle Bir Kriz Yaşıyorlar Ki, Acun Ilıcalı Devreye Girse Yine Çözülemez! Neler Oldu Neler…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da aşk yaşadıkları ortaya çıkan Sude Burcu ve Mert Öcal çiftinin bomba bir olaya kavga ettikleri ortaya çıktı! Yaşadıkları krizi, Acun Ilıcalı’nın bile çözemeyeceğine dair yorumlar arka arkaya yapılmaya başlandı! Ortaya çıkanlar sonrasında sosyal medya resmen sallanmaya başlandı! Peki, Sude Burcu ve Mert Öcal arasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının ilk bölümlerinde Mert Öcal ve Sude Burcu’nun yasak aşk yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal’ın hem en yakın arkadaşı olan Makbule Şakalakoğlu’yla hem de Sude Burcu’yla aşk yaşadığını iddia edince ortalık karışmıştı. Adada Sude Burcu, “Sen benim bu adamla 8 – 9 ay ne yaşadığımı bilemezsin” diyerek tepkisini ortaya koymuştu. Yarışmadan sonra ikili aşklarına kaldıkları yerden devam etmişlerdi ama yaşanan son olay ikiliyi bitirdi! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.