Enes Batur’un Son Halini Görenler Şok Oldu! Görenler Tanıyamıyor; Ayakta Bile Duramadı, Adımlarını Atarken Az Kaldı… “Şaşırdı!”
Sosyal medya fenomenlerinin en çok dikkat çekenlerinden biri olan Enes Batur, geçtiğimiz gün eğlenmek için çıktığı anlardan kameralara yansıyan görüntüleri ile herkesi şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları ve Enes Batur’un takipçilerinin “skandal” olarak nitelendirdiği o görüntüleri ve detaylar haberimizde...
Sosyal medya fenomenlerinin en çok dikkat çekenlerinden biri olan Enes Batur, geçtiğimiz gün eğlenmek için çıktığı anlardan kameralara yansıyan görüntüleri ile herkesi şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları ve Enes Batur’un takipçilerinin “skandal” olarak nitelendirdiği o anlarda Enes Batur’un yanında bir ünlü ismin daha görüntülenmiş olması ise, şaşkınlığı ikiye katladı! Peki, Enes Batur kiminle görüntülendi? Enes Batur ne yaptı, kameralara nasıl yakalandı? Enes Batur’un yanındaki ünlü isim kim? İşte, detaylar…
19 Ağu 2022 - 14:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.