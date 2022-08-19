Enes Batur’un Son Halini Görenler Şok Oldu! Görenler Tanıyamıyor; Ayakta Bile Duramadı, Adımlarını Atarken Az Kaldı… “Şaşırdı!”

Sosyal medya fenomenlerinin en çok dikkat çekenlerinden biri olan Enes Batur, geçtiğimiz gün eğlenmek için çıktığı anlardan kameralara yansıyan görüntüleri ile herkesi şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları ve Enes Batur’un takipçilerinin “skandal” olarak nitelendirdiği o anlarda Enes Batur’un yanında bir ünlü ismin daha görüntülenmiş olması ise, şaşkınlığı ikiye katladı! Peki, Enes Batur kiminle görüntülendi? Enes Batur ne yaptı, kameralara nasıl yakalandı? Enes Batur’un yanındaki ünlü isim kim? İşte, detaylar…