- 19 Ağu 2022 - 14:39

Enes Batur’un Son Halini Görenler Şok Oldu! Görenler Tanıyamıyor; Ayakta Bile Duramadı, Adımlarını Atarken Az Kaldı… “Şaşırdı!”

Sosyal medya fenomenlerinin en çok dikkat çekenlerinden biri olan Enes Batur, geçtiğimiz gün eğlenmek için çıktığı anlardan kameralara yansıyan görüntüleri ile herkesi şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları ve Enes Batur’un takipçilerinin “skandal” olarak nitelendirdiği o görüntüleri ve detaylar haberimizde...

Sosyal medya fenomenlerinin en çok dikkat çekenlerinden biri olan Enes Batur, geçtiğimiz gün eğlenmek için çıktığı anlardan kameralara yansıyan görüntüleri ile herkesi şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları ve Enes Batur’un takipçilerinin “skandal” olarak nitelendirdiği o anlarda Enes Batur’un yanında bir ünlü ismin daha görüntülenmiş olması ise, şaşkınlığı ikiye katladı! Peki, Enes Batur kiminle görüntülendi? Enes Batur ne yaptı, kameralara nasıl yakalandı? Enes Batur’un yanındaki ünlü isim kim? İşte, detaylar…

19 Ağu 2022 - 14:39 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Burcu Özberk’in İmaj Değişimi Başına Bela Oldu! Öyle Bir Dekolte Verdi Ki, Kollarıyla Kapatsa Bile Çare Olmadı! Neler Oluyor? mask
Burcu Özberk’in İmaj Değişimi Başına Bela Oldu! Öyle Bir Dekolte Verdi Ki, Kollarıyla Kapatsa Bile Çare Olmadı! Neler Oluyor?
Masterchef Mehmet Şef’in Yıllar Önceki Hali Dudakları Uçuklattı! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmada Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine… mask
Masterchef Mehmet Şef’in Yıllar Önceki Hali Dudakları Uçuklattı! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmada Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine…
Buse Varol’un Leopar Desenli Cropu Ateşleri ve Tansiyonları Yükseltti! Göğüs Dekoltesini Saklamak İçin Aldığı Önlem Tir Tir Titretti! “Alişan Görmesin! Boşar…” mask
Buse Varol’un Leopar Desenli Cropu Ateşleri ve Tansiyonları Yükseltti! Göğüs Dekoltesini Saklamak İçin Aldığı Önlem Tir Tir Titretti! “Alişan Görmesin! Boşar…”
Survivor Sude – Mert Aşkında Bomba Kavga! Öyle Bir Kriz Yaşıyorlar Ki, Acun Ilıcalı Devreye Girse Yine Çözülemez! Neler Oldu Neler… mask
Survivor Sude – Mert Aşkında Bomba Kavga! Öyle Bir Kriz Yaşıyorlar Ki, Acun Ilıcalı Devreye Girse Yine Çözülemez! Neler Oldu Neler…
İbrahim Çelikkol’un Eski Eşi Sütyeni ve Mini Eteğiyle Akılları Başlardan Aldı! “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Karın Kaslarıyla Ateşleri Yükseltti! mask
İbrahim Çelikkol’un Eski Eşi Sütyeni ve Mini Eteğiyle Akılları Başlardan Aldı! “Boşanmak En Çok Sana Yaradı!” Karın Kaslarıyla Ateşleri Yükseltti!
Gönül Dağı Dizisine Dilek Yeniden Geliyor! Yapımcı Baktı Olacak Gibi Değil, Kararını Verdi… 3. Sezondaki Tüm Değişimler Ortaya Çıktı! Meğer… mask
Gönül Dağı Dizisine Dilek Yeniden Geliyor! Yapımcı Baktı Olacak Gibi Değil, Kararını Verdi… 3. Sezondaki Tüm Değişimler Ortaya Çıktı! Meğer…
Ramo Dizisinin Sibel’i Islak Islak Paylaştı! “Allah’ını Seven İtfaiye Çağırsın, Yanıyorum!” Göğüs Dekolteli Mayosuyla Havuzun İçinde Alev Alev Yaktı! mask
Ramo Dizisinin Sibel’i Islak Islak Paylaştı! “Allah’ını Seven İtfaiye Çağırsın, Yanıyorum!” Göğüs Dekolteli Mayosuyla Havuzun İçinde Alev Alev Yaktı!
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Şok Etti! Kilitlenip Kalmıştı; Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Numara Yaptığını Bu Kadar Belli Etmeseydin Keşke!” mask
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Şok Etti! Kilitlenip Kalmıştı; Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Numara Yaptığını Bu Kadar Belli Etmeseydin Keşke!”
Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Baran Tınaz ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Tuba Büyüküstün'ün eski… mask
Defne Samyeli'nin Kızı Deren Talu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Baran Tınaz ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Tuba Büyüküstün'ün eski…
Burcu Esmersoy’un Sevgilisi Nazım Akmandil Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Burcu Esmersoy ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Evleniyorlar… mask
Burcu Esmersoy’un Sevgilisi Nazım Akmandil Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Burcu Esmersoy ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Evleniyorlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Enes Batur’un Son Halini Görenler Şok Oldu! Görenler Tanıyamıyor; Ayakta Bile Duramadı, Adımlarını Atarken Az Kaldı… “Şaşırdı!” mask
Enes Batur’un Son Halini Görenler Şok Oldu! Görenler Tanıyamıyor; Ayakta Bile Duramadı, Adımlarını Atarken Az Kaldı… “Şaşırdı!”
ŞOK Market Tüm Zincir Marketlere Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı ve Havlu Kağıtlarda Dev İndirim! Papia, Selpak Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya Düştü! mask
ŞOK Market Tüm Zincir Marketlere Resti Çekti! Tuvalet Kağıdı ve Havlu Kağıtlarda Dev İndirim! Papia, Selpak Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Yarıya Düştü!
Tükenmişlik Sendromu Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Hayattan Hiç Zevk Alamayan O Burçlar… mask
Tükenmişlik Sendromu Yaşayan Burçlar Hangisidir? İşte Hayattan Hiç Zevk Alamayan O Burçlar…
TRT1 O Dizinin Daha Fişini Çekti! Final Tarihi Açıklandı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Tüm Başrol Oyuncuları İşsiz Kalınca… mask
TRT1 O Dizinin Daha Fişini Çekti! Final Tarihi Açıklandı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Tüm Başrol Oyuncuları İşsiz Kalınca…
Burcu Özberk’in İmaj Değişimi Başına Bela Oldu! Öyle Bir Dekolte Verdi Ki, Kollarıyla Kapatsa Bile Çare Olmadı! Neler Oluyor? mask
Burcu Özberk’in İmaj Değişimi Başına Bela Oldu! Öyle Bir Dekolte Verdi Ki, Kollarıyla Kapatsa Bile Çare Olmadı! Neler Oluyor?
MİGROS Market Bombayı Patlattı! Sucuk, Kaşar Peyniri, Zeytin Fiyatlarında Dev İndirim! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Bu İndirim Kaçmaz! mask
MİGROS Market Bombayı Patlattı! Sucuk, Kaşar Peyniri, Zeytin Fiyatlarında Dev İndirim! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Bu İndirim Kaçmaz!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL