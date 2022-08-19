- 19 Ağu 2022 - 14:41

MİGROS Market Bombayı Patlattı! Sucuk, Kaşar Peyniri, Zeytin Fiyatlarında Dev İndirim! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Bu İndirim Kaçmaz!

Migros sahip olduğu kapsamlı ürün yelpazesi ve inanılmaz indirimleri ile hem çok konuşulmaya hem de çok satmaya devam ediyor. Yok satan kampanyalarına bir yenisini daha ekleyen Migros market, sucuk, kaşar peyniri ve zeytinlerde dev indirim gerçekleştirdi. İşte Migros’taki indirimli ürünler ve fiyat listesi…

Son zamanlarda yaptığı indirimler ile popülerliği günden güne artan Migros kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. Hafta boyunca pek çok üründe indirimler gerçekleştiren Migros bu indirimlere bir yenisini daha ekledi ve sucuk, kaşar peyniri ve zeytinlerde indirime gitti. Migros marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi ise şu şekilde.

Torku Fermante Kangal Sucuk 225 gram: 57,90 TL

Torku Fermante Acı Kangal Sucuk 225 gram: 57,90 TL

Erşan Çemeni Sıyrılmış Dilimli Pastırma 110 gram: 69,90 TL

Başyazıcı Kangal/Parmak Sucuk kg: 219 TL

Pınar 10’lu Sosis 430 gram: 78,90 TL

Antrikot Pastırma kg: 329 TL

Namet Dilimli Dana Jambon 150 gram: 37,90 TL

Torku Dilimli Macar Salam 60 gram: 11,90 TL

Torku Dilimli Fıstıklı Salam 50 gram: 11,90 TL

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19 Ağu 2022 - 14:41 - Gündem

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