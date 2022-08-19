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19 Ağu 2022 - 14:41

MİGROS Market Bombayı Patlattı! Sucuk, Kaşar Peyniri, Zeytin Fiyatlarında Dev İndirim! Kapısında Kuyruk Oluşacak! Bu İndirim Kaçmaz!

Migros sahip olduğu kapsamlı ürün yelpazesi ve inanılmaz indirimleri ile hem çok konuşulmaya hem de çok satmaya devam ediyor. Yok satan kampanyalarına bir yenisini daha ekleyen Migros market, sucuk, kaşar peyniri ve zeytinlerde dev indirim gerçekleştirdi. İşte Migros’taki indirimli ürünler ve fiyat listesi…