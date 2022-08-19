Buse Varol’un Leopar Desenli Cropu Ateşleri ve Tansiyonları Yükseltti! Göğüs Dekoltesini Saklamak İçin Aldığı Önlem Tir Tir Titretti! “Alişan Görmesin! Boşar…”
Alişan’la mutlu bir evlilik içerisinde olan Buse Varol’un leopar desenli cropu ateşleri ve tansiyonları yükselti! Göğüs dekoltesini saklamak için şekilden şekle giren ve aldığı önlemle milyonları tir tir titreten Buse Varol’a takipçileriyse “Alişan seni bu halde görmesin! Boşar” yorumlarını yaptılar. Uzun bir süredir incecik olmak için büyük bir çaba sarf eden Buse Varol’un paylaşımları bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda setlere dönecek olan Buse Varol’un Camdaki Kız ve Gönül Dağı dizisiyle anılması herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Güzel oyuncu ise dizi setlerinde olacağını açıklamıştı ama hangi projede olacağı bir türlü söylememişti. Dizisi için 50 santimden fazla incelen Buse Varol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu leopar desenli crop paylaşımı nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.