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19 Ağu 2022 - 14:08

Buse Varol’un Leopar Desenli Cropu Ateşleri ve Tansiyonları Yükseltti! Göğüs Dekoltesini Saklamak İçin Aldığı Önlem Tir Tir Titretti! “Alişan Görmesin! Boşar…”

Alişan’la mutlu bir evlilik içerisinde olan Buse Varol’un leopar desenli cropu ateşleri ve tansiyonları yükselti! Göğüs dekoltesini saklamak için şekilden şekle giren ve aldığı önlemle milyonları tir tir titreten Buse Varol’a takipçileriyse “Alişan seni bu halde görmesin! Boşar” yorumlarını yaptılar. Uzun bir süredir incecik olmak için büyük bir çaba sarf eden Buse Varol’un paylaşımları bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…