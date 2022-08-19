- 19 Ağu 2022 - 14:08 G: 19 Ağu 2022 - 14:23

Buse Varol’un Leopar Desenli Cropu Ateşleri ve Tansiyonları Yükseltti! Göğüs Dekoltesini Saklamak İçin Aldığı Önlem Tir Tir Titretti! “Alişan Görmesin! Boşar…”

Alişan’la mutlu bir evlilik içerisinde olan Buse Varol’un leopar desenli cropu ateşleri ve tansiyonları yükselti! Göğüs dekoltesini saklamak için şekilden şekle giren ve aldığı önlemle milyonları tir tir titreten Buse Varol’a takipçileriyse “Alişan seni bu halde görmesin! Boşar” yorumlarını yaptılar. Uzun bir süredir incecik olmak için büyük bir çaba sarf eden Buse Varol’un paylaşımları bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yakın zamanda setlere dönecek olan Buse Varol’un Camdaki Kız ve Gönül Dağı dizisiyle anılması herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Güzel oyuncu ise dizi setlerinde olacağını açıklamıştı ama hangi projede olacağı bir türlü söylememişti. Dizisi için 50 santimden fazla incelen Buse Varol’un sosyal medya üzerinden yapmış olduğu leopar desenli crop paylaşımı nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Ağu 2022 - 14:08 Ankara- Yaşam

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