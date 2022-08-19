Mahkum Dizisinin Sasha’sı Küçücük Bikinisiyle Tansiyonları Yükseltti! “Bir Beden Büyük Alsaydın Keşke!” Yırtmaçlı Eteğiyle Verdiği Pozlar Akıl Karı Değil…

Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, Mucize Doktor ve Mahkum gibi dizilerde yer alan Hayal Köseoğlu, oyunculuk yeteneklerini göstermişti. Mucize Doktor dizisinden sonra harika bir çıkış yakalayan Hayal Köseoğlu, Mahkum dizisinde ise seyirciye farklı karakterlerde bile çok kolay bir şekilde oynayabileceğini göstermişti. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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