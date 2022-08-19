Mahkum Dizisinin Sasha’sı Küçücük Bikinisiyle Tansiyonları Yükseltti! “Bir Beden Büyük Alsaydın Keşke!” Yırtmaçlı Eteğiyle Verdiği Pozlar Akıl Karı Değil…
FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Mahkum’da Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, küçücük bilinişiyle resmen tansiyonları yükseltti! “Bir beden büyük alsaydın keşke” yorumlarını alan Hayal Köseoğlu, bir bakanı bir daha baktırdı! Yırtmaçlı elbisesiyle gündemi sallayıp geçen güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, büyük bir ilgi gördü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, Mucize Doktor ve Mahkum gibi dizilerde yer alan Hayal Köseoğlu, oyunculuk yeteneklerini göstermişti. Mucize Doktor dizisinden sonra harika bir çıkış yakalayan Hayal Köseoğlu, Mahkum dizisinde ise seyirciye farklı karakterlerde bile çok kolay bir şekilde oynayabileceğini göstermişti. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşım bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.