Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Ağu 2022 - 16:57

Şeyma Subaşı’ndan Bebek Haberi! Mısırlı Meedo’yla 1 Ay Önce Barışmıştı; Tek Bir Paylaşımı Her Şeyi Ele Verdi! “Acun Allah Seni Ateşten Almış!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’ndan bebek iddialarına sonunda bir yanıt geldi! Meedo’yla yaklaşık olarak 1 ay önce barışan Şeyma Subaşı’nın tek bir paylaşımı her şeyi ele verdi! Bunun üzerine birçok kişi ise “Acun, Allah seni nasıl bir ateşten almış” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…