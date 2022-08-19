Şeyma Subaşı’ndan Bebek Haberi! Mısırlı Meedo’yla 1 Ay Önce Barışmıştı; Tek Bir Paylaşımı Her Şeyi Ele Verdi! “Acun Allah Seni Ateşten Almış!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’ndan bebek iddialarına sonunda bir yanıt geldi! Meedo’yla yaklaşık olarak 1 ay önce barışan Şeyma Subaşı’nın tek bir paylaşımı her şeyi ele verdi! Bunun üzerine birçok kişi ise “Acun, Allah seni nasıl bir ateşten almış” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla yaşamış olduğu 9 yıllık aşkın arkasından ününe ün katan Şeyma Subaşı, en son olarak Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi’yle aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl bebek haberlerini önce yalanlayan, sonra doğrulayan Şeyma Subaşı, en sonunda stresten dolayı bebeğini düşürmüştü. Peki, şimdi neler oluyor?
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19 Ağu 2022 - 16:57 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.