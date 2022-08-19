Mustafa Sandal’ın Eşi Göğüs Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! “Aman Kocan Görmesin!” Bikini İzleriyle Yanmış Tenini Sergileyince Instagram Alev Alev Yandı…

Haziran ayının ilk günlerinde Roma’da mutluluğa “Evet” diyen Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal, yurtdışı düğününden hemen sonra Marmaris’te bir düğün daha yapmışlardı. Mustafa Sandal’dan tam tamına 19 yaş küçük olan Melis Sütşurup, aralarındaki yaş farkını pozitif tarafa çevirdiklerini göstermişlerdi. Düğünden hemen sonra balayına çıkan ikili, tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Melis Sütşurup nasıl bir paylaşımda bulundu?

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