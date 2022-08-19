- 19 Ağu 2022 - 17:56 G: 19 Ağu 2022 - 18:08

Mustafa Sandal’ın Eşi Göğüs Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! “Aman Kocan Görmesin!” Bikini İzleriyle Yanmış Tenini Sergileyince Instagram Alev Alev Yandı…

Geçtiğimiz aylarda Mustafa Sandal’la dünya evine giren Melis Sütşurup, göğüs dekolteli pozlarıyla yürekleri hoplattı! Hayranlarından “Aman kocan görmesin” yorumlarını alan Melis Sütşurup, bikini izleti bulunan yanmış teniyle bir bakanı bir daha baktırdı! Instagram’ı alev alev yakan güzel isim Melis Sütşurup’a hayranları övgüler yağdırdı! İşte Melis Sütşurup’un çok beğenilen o paylaşımı…

Haziran ayının ilk günlerinde Roma’da mutluluğa “Evet” diyen Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal, yurtdışı düğününden hemen sonra Marmaris’te bir düğün daha yapmışlardı. Mustafa Sandal’dan tam tamına 19 yaş küçük olan Melis Sütşurup, aralarındaki yaş farkını pozitif tarafa çevirdiklerini göstermişlerdi. Düğünden hemen sonra balayına çıkan ikili, tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Melis Sütşurup nasıl bir paylaşımda bulundu?

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19 Ağu 2022 - 17:56 Ankara- Yaşam

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