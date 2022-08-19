Seda Sayan’ın İmaj Değişimi Ağızları Açık Bıraktı! “Kocan Mı İstedi Kadırgalı?” Sapsarı Saçları Gitti, Esmer Bomba Oldu Çıktı! Neler Oluyor?

Şubat ayında evlenme teklifi alan Seda Sayan, sessiz sedasız dünya evine girmişti. Düğünden hemen sonra soluğu Paris’te alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, hem düğün fotoğraflarını Paris’te çektirmiş hem de doya doya balayı tatili yapmışlardı. Paris’ten sonra Hollanda’ya giden çift, uzun bir sürede orada tatil yapmıştı. Hollanda’dan sonra Yunanistan ve İsviçre’ye giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, en sonunda Türkiye’ye dönmüşlerdi. Seda Sayan’ın ülkemize döner dönmez imaj değişimine girmesi ise şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!