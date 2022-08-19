Cansu Dere’nin Bikinili Görüntüleri Kalpleri 500 Attırdı! “Sen 41 Yaşındaysan Ben 70 Yaşındayım!” Fizik, Cesaret ve Çekicilik… Yorumlar Arka Arkaya!
En son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan Cansu Dere, bikinili görüntüleriyle milyonlarca hayranının kalbini 500 attırdı! 41 yaşındaki Cansu Dere’nin fit hallerini görenler ise “Sen 41 yaşındaysan ben 70 yaşındayım” yorumlarında bulundu! Hem fiziğini hem de cesaretini konuşturan Cansu Dere, övgüleri arka arkaya aldı! İşte merak edilenler…
Sadakatsiz dizisinde başrol alan Cansu Dere, hayat verdiği Asya karakterinin kendisini çok fazla yorduğunu açıklamıştı. Dizinin bitimiyle birlikte önce yurtdışı tatili yapan Cansu Dere daha sonra ise Bodrum’da soluğu almıştı. Yakın arkadaşlarıyla kafa tatili yapan Dere, birde tekne kiralayarak tatilini keyiflendirmişti. Güzelliğiyle yıllardır adından söz ettiren Cansu Dere’nin bikinili görüntüleri hayranlarını heyecanlandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.