- 19 Ağu 2022 - 19:57 G: 19 Ağu 2022 - 20:14

Petek Dinçöz’ün Gelinliği Çalıntı Çıktı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Büyük Şoku Düğünden Sonra Yaşadı! 900 Bin Liralık Verip Almıştı… Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Petek Dinçöz’ün gündem olan gelinliği çalıntı çıktı! 1 aylık hamile olduğu konuşulan Petek Dinçöz’ün düğünden sonra hayatının şokunu yaşadığına dair yorumlar yapıldı! 900 bin lira verdiği konuşulan gelinliğin çalıntı çıkması ise Dinçöz cephesinde yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

5 ay önce Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz, Nida Büyükbayraktar’la geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti. İstanbul’un en lüks otellerinden birinde evlenen Petek Dinçöz’ün gelinliği bir bakanı bir daha baktırmıştı ama çalıntı olduğu gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Ağu 2022 - 19:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Cansu Dere’nin Bikinili Görüntüleri Kalpleri 500 Attırdı! “Sen 41 Yaşındaysan Ben 70 Yaşındayım!” Fizik, Cesaret ve Çekicilik… Yorumlar Arka Arkaya! mask
Cansu Dere’nin Bikinili Görüntüleri Kalpleri 500 Attırdı! “Sen 41 Yaşındaysan Ben 70 Yaşındayım!” Fizik, Cesaret ve Çekicilik… Yorumlar Arka Arkaya!
Masterchef Danilo Zanna’ya Eski Eşinden “Kapak” Gönderme! Manken Sevgili Canını Çok Sıktı; Pat Pat Açıklamasını Yaptı! 9 Yıllık Evlilik… Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Zanna’ya Eski Eşinden “Kapak” Gönderme! Manken Sevgili Canını Çok Sıktı; Pat Pat Açıklamasını Yaptı! 9 Yıllık Evlilik… Neler Oluyor?
Seda Sayan’ın İmaj Değişimi Ağızları Açık Bıraktı! “Kocan Mı İstedi Kadırgalı?” Sapsarı Saçları Gitti, Esmer Bomba Oldu Çıktı! Neler Oluyor? mask
Seda Sayan’ın İmaj Değişimi Ağızları Açık Bıraktı! “Kocan Mı İstedi Kadırgalı?” Sapsarı Saçları Gitti, Esmer Bomba Oldu Çıktı! Neler Oluyor?
Mustafa Sandal’ın Eşi Göğüs Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! “Aman Kocan Görmesin!” Bikini İzleriyle Yanmış Tenini Sergileyince Instagram Alev Alev Yandı… mask
Mustafa Sandal’ın Eşi Göğüs Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! “Aman Kocan Görmesin!” Bikini İzleriyle Yanmış Tenini Sergileyince Instagram Alev Alev Yandı…
Survivor Ayşe Minilerden Vazgeçmiyor! Sütyeniyle Ayna Karşısına Öyle Bir Çıktı Ki… “O Şortun Boyu Uzun Olmuş!” Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle… mask
Survivor Ayşe Minilerden Vazgeçmiyor! Sütyeniyle Ayna Karşısına Öyle Bir Çıktı Ki… “O Şortun Boyu Uzun Olmuş!” Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle…
Şeyma Subaşı’ndan Bebek Haberi! Mısırlı Meedo’yla 1 Ay Önce Barışmıştı; Tek Bir Paylaşımı Her Şeyi Ele Verdi! “Acun Allah Seni Ateşten Almış!” mask
Şeyma Subaşı’ndan Bebek Haberi! Mısırlı Meedo’yla 1 Ay Önce Barışmıştı; Tek Bir Paylaşımı Her Şeyi Ele Verdi! “Acun Allah Seni Ateşten Almış!”
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Küçücük Bikinisiyle Tansiyonları Yükseltti! “Bir Beden Büyük Alsaydın Keşke!” Yırtmaçlı Eteğiyle Verdiği Pozlar Akıl Karı Değil… mask
Mahkum Dizisinin Sasha’sı Küçücük Bikinisiyle Tansiyonları Yükseltti! “Bir Beden Büyük Alsaydın Keşke!” Yırtmaçlı Eteğiyle Verdiği Pozlar Akıl Karı Değil…
Fanta Fest, Ankara’da Coşkuyla Başladı! Gazapizm, Edis Konserleri... mask
Fanta Fest, Ankara’da Coşkuyla Başladı! Gazapizm, Edis Konserleri...
Hande Sarıoğlu Dekolteden Vazgeçmek Bilmiyor! “Fazla İddialı!” Fiziğini Yine Öyle Bir Şekilde Ortaya Çıkardı Ki… “Yandı Buralar!” mask
Hande Sarıoğlu Dekolteden Vazgeçmek Bilmiyor! “Fazla İddialı!” Fiziğini Yine Öyle Bir Şekilde Ortaya Çıkardı Ki… “Yandı Buralar!”
Kaan Yıldırım ve Pınar Yıldırım Aşkında Titreten Gelişme! Hande Erçel Sinirden 40 Tur Atacak; Sosyete Bunu Konuşuyor! “Yılın En İtici Çifti!” mask
Kaan Yıldırım ve Pınar Yıldırım Aşkında Titreten Gelişme! Hande Erçel Sinirden 40 Tur Atacak; Sosyete Bunu Konuşuyor! “Yılın En İtici Çifti!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Cansu Dere’nin Bikinili Görüntüleri Kalpleri 500 Attırdı! “Sen 41 Yaşındaysan Ben 70 Yaşındayım!” Fizik, Cesaret ve Çekicilik… Yorumlar Arka Arkaya! mask
Cansu Dere’nin Bikinili Görüntüleri Kalpleri 500 Attırdı! “Sen 41 Yaşındaysan Ben 70 Yaşındayım!” Fizik, Cesaret ve Çekicilik… Yorumlar Arka Arkaya!
Masterchef Danilo Zanna’ya Eski Eşinden “Kapak” Gönderme! Manken Sevgili Canını Çok Sıktı; Pat Pat Açıklamasını Yaptı! 9 Yıllık Evlilik… Neler Oluyor? mask
Masterchef Danilo Zanna’ya Eski Eşinden “Kapak” Gönderme! Manken Sevgili Canını Çok Sıktı; Pat Pat Açıklamasını Yaptı! 9 Yıllık Evlilik… Neler Oluyor?
Seda Sayan’ın İmaj Değişimi Ağızları Açık Bıraktı! “Kocan Mı İstedi Kadırgalı?” Sapsarı Saçları Gitti, Esmer Bomba Oldu Çıktı! Neler Oluyor? mask
Seda Sayan’ın İmaj Değişimi Ağızları Açık Bıraktı! “Kocan Mı İstedi Kadırgalı?” Sapsarı Saçları Gitti, Esmer Bomba Oldu Çıktı! Neler Oluyor?
Mustafa Sandal’ın Eşi Göğüs Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! “Aman Kocan Görmesin!” Bikini İzleriyle Yanmış Tenini Sergileyince Instagram Alev Alev Yandı… mask
Mustafa Sandal’ın Eşi Göğüs Dekoltesiyle Yürekleri Hoplattı! “Aman Kocan Görmesin!” Bikini İzleriyle Yanmış Tenini Sergileyince Instagram Alev Alev Yandı…
Survivor Ayşe Minilerden Vazgeçmiyor! Sütyeniyle Ayna Karşısına Öyle Bir Çıktı Ki… “O Şortun Boyu Uzun Olmuş!” Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle… mask
Survivor Ayşe Minilerden Vazgeçmiyor! Sütyeniyle Ayna Karşısına Öyle Bir Çıktı Ki… “O Şortun Boyu Uzun Olmuş!” Üzerine Yapışan Kıyafetleriyle…
Şeyma Subaşı’ndan Bebek Haberi! Mısırlı Meedo’yla 1 Ay Önce Barışmıştı; Tek Bir Paylaşımı Her Şeyi Ele Verdi! “Acun Allah Seni Ateşten Almış!” mask
Şeyma Subaşı’ndan Bebek Haberi! Mısırlı Meedo’yla 1 Ay Önce Barışmıştı; Tek Bir Paylaşımı Her Şeyi Ele Verdi! “Acun Allah Seni Ateşten Almış!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL