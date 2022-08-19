Petek Dinçöz’ün Gelinliği Çalıntı Çıktı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Büyük Şoku Düğünden Sonra Yaşadı! 900 Bin Liralık Verip Almıştı… Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Petek Dinçöz’ün gündem olan gelinliği çalıntı çıktı! 1 aylık hamile olduğu konuşulan Petek Dinçöz’ün düğünden sonra hayatının şokunu yaşadığına dair yorumlar yapıldı! 900 bin lira verdiği konuşulan gelinliğin çalıntı çıkması ise Dinçöz cephesinde yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
5 ay önce Serkan Kodaloğlu’ndan boşanan Petek Dinçöz, Nida Büyükbayraktar’la geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti. İstanbul’un en lüks otellerinden birinde evlenen Petek Dinçöz’ün gelinliği bir bakanı bir daha baktırmıştı ama çalıntı olduğu gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.