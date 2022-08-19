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19 Ağu 2022 - 19:57

Petek Dinçöz’ün Gelinliği Çalıntı Çıktı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Büyük Şoku Düğünden Sonra Yaşadı! 900 Bin Liralık Verip Almıştı… Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Petek Dinçöz’ün gündem olan gelinliği çalıntı çıktı! 1 aylık hamile olduğu konuşulan Petek Dinçöz’ün düğünden sonra hayatının şokunu yaşadığına dair yorumlar yapıldı! 900 bin lira verdiği konuşulan gelinliğin çalıntı çıkması ise Dinçöz cephesinde yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…