İrem Derici Ateş Kırmızı Bikinisiyle Başları Döndürdü! 0 Kusur Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını… “Yandı Buralar İrem Ablam!” Cem Belevi Büyük Şokta…

Yaklaşık olarak iki hafta önce Çeşme’de lüks bir otelin sahibi olan Ömer Gülşen’le anılan İrem Derici, aşk iddialarına herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Ömer Gülşen’de aynı İrem Derici gibi sessiz kalmıştı. Cem Belevi’den sonra aşka inanmadığına dair paylaşım ve açıklamalarda bulunan İrem Derici’nin ateş kırmızı bikinisi bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilenler…

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