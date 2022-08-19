İrem Derici Ateş Kırmızı Bikinisiyle Başları Döndürdü! 0 Kusur Fiziğiyle Yine Yaptı Yapacağını… “Yandı Buralar İrem Ablam!” Cem Belevi Büyük Şokta…
Hem açıklamalarıyla hem şarkılarıyla dönem dönem gündem olan İrem Derici, ateş kırmızı bikinisiyle başları döndürdü! Yediğine içtiğine çok dikkat eden İrem Derici’nin 0 kusur fiziğiyle yapmış olduğu paylaşımlar sevenlerinden “Cem Belevi büyük şokta kesin” yorumlarını aldı! Ortalığı yakıp yıkan İrem Derici, gündem bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yaklaşık olarak iki hafta önce Çeşme’de lüks bir otelin sahibi olan Ömer Gülşen’le anılan İrem Derici, aşk iddialarına herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Ömer Gülşen’de aynı İrem Derici gibi sessiz kalmıştı. Cem Belevi’den sonra aşka inanmadığına dair paylaşım ve açıklamalarda bulunan İrem Derici’nin ateş kırmızı bikinisi bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.