Buse Varol’dan Kocası Alişan’dan Milyon Liralık İstek! Cebinde Neyi Var, Neyi Yoksa Çıkarıp Döktü! “Cüzdan Boşaltan Hediye!” Demet Özdemir Detayı Beyin Yaktı…
Aşklarıyla milyonların dikkatini çeken fenomen çift Buse Varol ve Alişan, yine gündeme bomba gibi düştü! Buse Varol’un kocası Alişan’dan istemiş olduğu cüzdan boşaltan hediye, ağızların açık kalmasına neden oldu! Alişan ise cebinde neyi var neyi yoksa çıkarıp boşalttı! Demet Özdemir detayı ise beyinlerin yanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kıbrıs tatilinden hemen sonra Bodrum’da soluğu alan Tektaş çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmişlerdi. Her paylaşımları olay olan çiftin; muhabirlere görüntü vermesi sonrasında, Buse Varol’un fiziğinin görüntüsü kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Bir kış boyunca bölgesel incelme işlemi gören Buse Varol’un görüntüsü, “40 beden misin” sorularına neden olmuştu. Tüm kötü yorumları yok sayan Buse Varol’un sosyal medyada yaptığı paylaşım herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.