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19 Ağu 2022 - 21:22

Buse Varol’dan Kocası Alişan’dan Milyon Liralık İstek! Cebinde Neyi Var, Neyi Yoksa Çıkarıp Döktü! “Cüzdan Boşaltan Hediye!” Demet Özdemir Detayı Beyin Yaktı…

Aşklarıyla milyonların dikkatini çeken fenomen çift Buse Varol ve Alişan, yine gündeme bomba gibi düştü! Buse Varol’un kocası Alişan’dan istemiş olduğu cüzdan boşaltan hediye, ağızların açık kalmasına neden oldu! Alişan ise cebinde neyi var neyi yoksa çıkarıp boşalttı! Demet Özdemir detayı ise beyinlerin yanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…