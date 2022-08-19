- 19 Ağu 2022 - 21:22 G: 19 Ağu 2022 - 21:49

Buse Varol’dan Kocası Alişan’dan Milyon Liralık İstek! Cebinde Neyi Var, Neyi Yoksa Çıkarıp Döktü! “Cüzdan Boşaltan Hediye!” Demet Özdemir Detayı Beyin Yaktı…

Aşklarıyla milyonların dikkatini çeken fenomen çift Buse Varol ve Alişan, yine gündeme bomba gibi düştü! Buse Varol’un kocası Alişan’dan istemiş olduğu cüzdan boşaltan hediye, ağızların açık kalmasına neden oldu! Alişan ise cebinde neyi var neyi yoksa çıkarıp boşalttı! Demet Özdemir detayı ise beyinlerin yanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kıbrıs tatilinden hemen sonra Bodrum’da soluğu alan Tektaş çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmişlerdi. Her paylaşımları olay olan çiftin; muhabirlere görüntü vermesi sonrasında, Buse Varol’un fiziğinin görüntüsü kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu. Bir kış boyunca bölgesel incelme işlemi gören Buse Varol’un görüntüsü, “40 beden misin” sorularına neden olmuştu. Tüm kötü yorumları yok sayan Buse Varol’un sosyal medyada yaptığı paylaşım herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Ağu 2022 - 21:22 Ankara- Yaşam

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