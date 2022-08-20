Altın Fiyatları Kuyumcuları Deliye Döndürdü! Önce Yükseldi; Sonra Dipleri Boyladı… Altın Alacaklar Sıraya Girdi; Bu Düşüş 200 Yıl Sonra Ancak Gelir…
Altın fiyatları artık kuyumcuları deliye döndürdü! Önce yükselen altın, sonrada dipleri boyladı! Altın alacakları sıraya dizen bu durum bir altın alıcısı tarafından; “Bu düşüş ancak 200 yılda bir yaşanır” yorumlarına neden oldu! ONS Altının çakılma ve Dolar kurunun yükselmesi altını doğrudan etkilerken; yaşananlar ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Piyasada yaşanan hareketlikler sonrasında altında grafiğinde bir eğilim bir de artış göstermişti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan FED Faiz kararı, altının şekillenmesinde büyük bir etkiye sahip olmuştu. Güncel altın fiyatlarını araştıranlar ise son şanslarının olduğunu düşünerek harekete geçti! Bir anda yükselen altın, yavaş yavaş düşmeye başladı! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.