Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Ağu 2022 - 09:28

Altın Fiyatları Kuyumcuları Deliye Döndürdü! Önce Yükseldi; Sonra Dipleri Boyladı… Altın Alacaklar Sıraya Girdi; Bu Düşüş 200 Yıl Sonra Ancak Gelir…

Altın fiyatları artık kuyumcuları deliye döndürdü! Önce yükselen altın, sonrada dipleri boyladı! Altın alacakları sıraya dizen bu durum bir altın alıcısı tarafından; “Bu düşüş ancak 200 yılda bir yaşanır” yorumlarına neden oldu! ONS Altının çakılma ve Dolar kurunun yükselmesi altını doğrudan etkilerken; yaşananlar ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…