- 20 Ağu 2022 - 09:28 G: 20 Ağu 2022 - 09:36

Altın Fiyatları Kuyumcuları Deliye Döndürdü! Önce Yükseldi; Sonra Dipleri Boyladı… Altın Alacaklar Sıraya Girdi; Bu Düşüş 200 Yıl Sonra Ancak Gelir…

Altın fiyatları artık kuyumcuları deliye döndürdü! Önce yükselen altın, sonrada dipleri boyladı! Altın alacakları sıraya dizen bu durum bir altın alıcısı tarafından; “Bu düşüş ancak 200 yılda bir yaşanır” yorumlarına neden oldu! ONS Altının çakılma ve Dolar kurunun yükselmesi altını doğrudan etkilerken; yaşananlar ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Piyasada yaşanan hareketlikler sonrasında altında grafiğinde bir eğilim bir de artış göstermişti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan FED Faiz kararı, altının şekillenmesinde büyük bir etkiye sahip olmuştu. Güncel altın fiyatlarını araştıranlar ise son şanslarının olduğunu düşünerek harekete geçti! Bir anda yükselen altın, yavaş yavaş düşmeye başladı! Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

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20 Ağu 2022 - 09:28 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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