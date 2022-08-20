- 20 Ağu 2022 - 09:57 G: 20 Ağu 2022 - 10:08

Masterchef Fatma Nur’a Acun Medya’dan Uyarı! “Ya Kuralları Uyacaksın Ya Çıkıp Gideceksin!” Acun Ilıcalı’yla Laf Dalaşı Yaptıktan Sonra… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur’a Acun Medya’dan bomba bir uyarı geldi! Masterchef yapımcısı olan İrem Kanan’ın “Ya kurallara uyacaksın ya da çıkıp gideceksin” dediği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’yla laf dalaşı yaptıktan sonra yaşananlar milyonlara “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar, şeflerin istediği tabakları en iyi şekilde çıkartmaya çalışmışlardı. Yarışmanın son bölümünde gecenin kazananı, Ayaz olmuştu. Önlüğünü alan Ayaz’dan daha çok konuşulan bir kişi varsa o da Fatma Nur olmuştu! Peki, Acun Medya’dan Fatma Nur’a nasıl bir tepki geldi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Ağu 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine… mask
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine…
Masterchef Mehmet Şefin Tepesi Attı! “Bıktım, Usandım Senden!” Yarışmacıyı Yerle Bir Etti; 83 Milyon Böyle Rezalet Görmedi! mask
Masterchef Mehmet Şefin Tepesi Attı! “Bıktım, Usandım Senden!” Yarışmacıyı Yerle Bir Etti; 83 Milyon Böyle Rezalet Görmedi!
Masterchef Barış Demir Kimdir? Barış Demir Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Barış Demir Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı mask
Masterchef Barış Demir Kimdir? Barış Demir Kaç Yaşında, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Barış Demir Ne Mezunu, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Şok Etti! Kilitlenip Kalmıştı; Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Numara Yaptığını Bu Kadar Belli Etmeseydin Keşke!” mask
Masterchef Fatma Nur’un Neden Baygınlık Geçirdiği Şok Etti! Kilitlenip Kalmıştı; Sosyal Medya Onu Konuşmaya Başladı! “Numara Yaptığını Bu Kadar Belli Etmeseydin Keşke!”
Masterchef Fatma Nur Neden Yok? Acun Ilıcalı “Ben Seninle Uğraşamam! Evine Git!” Demişti; Son Dakika Haberi Geldi! Milyonlar Göbek Atıyor… “Sonunda!” mask
Masterchef Fatma Nur Neden Yok? Acun Ilıcalı “Ben Seninle Uğraşamam! Evine Git!” Demişti; Son Dakika Haberi Geldi! Milyonlar Göbek Atıyor… “Sonunda!”
Masterchef Burak Kaya’ya O Diziden Bomba Teklif! Yakışıklılığıyla Genç Kızlara Çığlıklar Attırmıştı; Yarışmayı Bırakabilir! “Şefler Hasedinden Çatlıyordur Şimdi!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Burak Kaya’ya O Diziden Bomba Teklif! Yakışıklılığıyla Genç Kızlara Çığlıklar Attırmıştı; Yarışmayı Bırakabilir! “Şefler Hasedinden Çatlıyordur Şimdi!” Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı’dan Masterchef Stüdyosuna Baskın! “15 Dakika Sonra Toplantı Yapıyoruz” Dedi, En Az 100 Kişiyi İşten Çıkardı! “Kimsenin Ekmeğiyle Oynama Acun!” mask
Acun Ilıcalı’dan Masterchef Stüdyosuna Baskın! “15 Dakika Sonra Toplantı Yapıyoruz” Dedi, En Az 100 Kişiyi İşten Çıkardı! “Kimsenin Ekmeğiyle Oynama Acun!”
Masterchef Danilo Şefin Manken Sevgilisi Dudakları Isırttı! Apar Topar Boşanmıştı; Yeni Aşkı Kalpleri Yerinden Çıkardı! “Şefim Yapıyorsunuz Bu Sporu!” mask
Masterchef Danilo Şefin Manken Sevgilisi Dudakları Isırttı! Apar Topar Boşanmıştı; Yeni Aşkı Kalpleri Yerinden Çıkardı! “Şefim Yapıyorsunuz Bu Sporu!”
Masterchef Pelin Estetik Harikası İle Bir Başka Güzel Olmuş! Danilo Zanna’nın Kalbinde Taht Sahibi Olduğu Konuşuluyordu; Son Hali İnanılır Gibi Değil… “Ne Oldu Sana!” mask
Masterchef Pelin Estetik Harikası İle Bir Başka Güzel Olmuş! Danilo Zanna’nın Kalbinde Taht Sahibi Olduğu Konuşuluyordu; Son Hali İnanılır Gibi Değil… “Ne Oldu Sana!”
Masterchef Yarışmasında Fatma Nur Hastanelik Oldu! Sevmeyeni Bile Hastalığını Duyunca Hüngür Hüngür Ağladı! Yardımına Danilo Zanna Koşmuştu; Perde Arkası Aralandı… mask
Masterchef Yarışmasında Fatma Nur Hastanelik Oldu! Sevmeyeni Bile Hastalığını Duyunca Hüngür Hüngür Ağladı! Yardımına Danilo Zanna Koşmuştu; Perde Arkası Aralandı…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine… mask
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine…
Kenan Doğulu’nun Sahne Kıyafeti Sosyal Medyayı Salladı! “Beren Saat Zorla Mı Giydirdi?” Altı Farklı, Üstü Farklı! Neler Oluyor? mask
Kenan Doğulu’nun Sahne Kıyafeti Sosyal Medyayı Salladı! “Beren Saat Zorla Mı Giydirdi?” Altı Farklı, Üstü Farklı! Neler Oluyor?
Adanalı Ünlüler Kimlerdir? Adanalı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler… mask
Adanalı Ünlüler Kimlerdir? Adanalı Olduklarını Öğrendiğinizde Çok Şaşıracaksınız! İşte Siyasetçi, Sanatçı ve Futbolcu Olan O Ünlüler…
Hande Sarıoğlu Dekolteden Vazgeçmek Bilmiyor! “Fazla İddialı!” Fiziğini Yine Öyle Bir Şekilde Ortaya Çıkardı Ki… “Yandı Buralar!” mask
Hande Sarıoğlu Dekolteden Vazgeçmek Bilmiyor! “Fazla İddialı!” Fiziğini Yine Öyle Bir Şekilde Ortaya Çıkardı Ki… “Yandı Buralar!”
Müge Anlı’nın Sır Gibi Sakladığı Özeli Sızdırıldı! Yıllarca Herkes Sadece Bunu Düşünmüştü; Altından Öyle Bir Şey Çıktı Ki… “Yok Artık!” mask
Müge Anlı’nın Sır Gibi Sakladığı Özeli Sızdırıldı! Yıllarca Herkes Sadece Bunu Düşünmüştü; Altından Öyle Bir Şey Çıktı Ki… “Yok Artık!”
Burcu Esmersoy’da “Genç Koca” Modasına Uydu! Kendisinden 15 Yaş Küçük… Nikah Masası Hazırlandı; Yaşananlar Akıl Karı Değil! mask
Burcu Esmersoy’da “Genç Koca” Modasına Uydu! Kendisinden 15 Yaş Küçük… Nikah Masası Hazırlandı; Yaşananlar Akıl Karı Değil!
Burcu Özberk’in Yeni İmajı Başına Bela Oldu! Öyle Bir Dekolte Verdi Ki, Kollarıyla Kapatsa Bile Çare Olmadı! Neler Oluyor? mask
Burcu Özberk’in Yeni İmajı Başına Bela Oldu! Öyle Bir Dekolte Verdi Ki, Kollarıyla Kapatsa Bile Çare Olmadı! Neler Oluyor?
Petek Dinçöz Hakkında Şok Eden İddia! Ortalık Sallanıyor; Daha Yeni Evlenmişlerdi… Yüzükler Atılabilir! “Yok Artık!” mask
Petek Dinçöz Hakkında Şok Eden İddia! Ortalık Sallanıyor; Daha Yeni Evlenmişlerdi… Yüzükler Atılabilir! “Yok Artık!”
Burcu Esmersoy’un Sevgilisi Nazım Akmandil Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Burcu Esmersoy ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Evleniyorlar… mask
Burcu Esmersoy’un Sevgilisi Nazım Akmandil Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gerçeği Duyan İnanamadı! Burcu Esmersoy ile Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer Evleniyorlar…
Enes Batur’un Son Halini Görenler Şok Oldu! Görenler Tanıyamıyor; Ayakta Bile Duramadı, Adımlarını Atarken Az Kaldı… “Şaşırdı!” mask
Enes Batur’un Son Halini Görenler Şok Oldu! Görenler Tanıyamıyor; Ayakta Bile Duramadı, Adımlarını Atarken Az Kaldı… “Şaşırdı!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Fatma Nur’a Acun Medya’dan Uyarı! “Ya Kuralları Uyacaksın Ya Çıkıp Gideceksin!” Acun Ilıcalı’yla Laf Dalaşı Yaptıktan Sonra… “Yok Artık!” mask
Masterchef Fatma Nur’a Acun Medya’dan Uyarı! “Ya Kuralları Uyacaksın Ya Çıkıp Gideceksin!” Acun Ilıcalı’yla Laf Dalaşı Yaptıktan Sonra… “Yok Artık!”
20 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
20 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine… mask
MasterChef Mehmet Şef Yemekteyiz Yarışmacısı Olmuş! Yıllar Önceki Hali Şok Etti! “Bir İnsan Bir Gram Değişmez Mi” Yarışmasında Azar Çektiği Yarışmacıların Yerine…
Altın Fiyatları Kuyumcuları Deliye Döndürdü! Önce Yükseldi; Sonra Dipleri Boyladı… Altın Alacaklar Sıraya Girdi; Bu Düşüş 200 Yıl Sonra Ancak Gelir… mask
Altın Fiyatları Kuyumcuları Deliye Döndürdü! Önce Yükseldi; Sonra Dipleri Boyladı… Altın Alacaklar Sıraya Girdi; Bu Düşüş 200 Yıl Sonra Ancak Gelir…
Ehliyet Ücretleri Ne Kadar 2022 Ne Kadar? Sınıfına Göre Ehliyet Harçları Kaç TL? Sınav Giriş Ücreti Ne kadar? Hangi Bankalara ATM’lere Harç Yatırılabilir? mask
Ehliyet Ücretleri Ne Kadar 2022 Ne Kadar? Sınıfına Göre Ehliyet Harçları Kaç TL? Sınav Giriş Ücreti Ne kadar? Hangi Bankalara ATM’lere Harç Yatırılabilir?
Carrefoursa Market’ten Hafta Sonuna Özel İndirim! Ayçiçek Yağları, Şekerler, Unlar, Çay, Nohut, Mercimek, Makarna Fiyatları Düştü! 26,90TL, 36,90TL, 69,90 TL'ye Geriledi... mask
Carrefoursa Market’ten Hafta Sonuna Özel İndirim! Ayçiçek Yağları, Şekerler, Unlar, Çay, Nohut, Mercimek, Makarna Fiyatları Düştü! 26,90TL, 36,90TL, 69,90 TL'ye Geriledi...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL