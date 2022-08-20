Masterchef Fatma Nur’a Acun Medya’dan Uyarı! “Ya Kuralları Uyacaksın Ya Çıkıp Gideceksin!” Acun Ilıcalı’yla Laf Dalaşı Yaptıktan Sonra… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur’a Acun Medya’dan bomba bir uyarı geldi! Masterchef yapımcısı olan İrem Kanan’ın “Ya kurallara uyacaksın ya da çıkıp gideceksin” dediği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’yla laf dalaşı yaptıktan sonra yaşananlar milyonlara “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yarışmacılar, şeflerin istediği tabakları en iyi şekilde çıkartmaya çalışmışlardı. Yarışmanın son bölümünde gecenin kazananı, Ayaz olmuştu. Önlüğünü alan Ayaz’dan daha çok konuşulan bir kişi varsa o da Fatma Nur olmuştu! Peki, Acun Medya’dan Fatma Nur’a nasıl bir tepki geldi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.