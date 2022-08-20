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20 Ağu 2022 - 09:57

Masterchef Fatma Nur’a Acun Medya’dan Uyarı! “Ya Kuralları Uyacaksın Ya Çıkıp Gideceksin!” Acun Ilıcalı’yla Laf Dalaşı Yaptıktan Sonra… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur’a Acun Medya’dan bomba bir uyarı geldi! Masterchef yapımcısı olan İrem Kanan’ın “Ya kurallara uyacaksın ya da çıkıp gideceksin” dediği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’yla laf dalaşı yaptıktan sonra yaşananlar milyonlara “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…